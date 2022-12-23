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Şule Çet davasında yeni gelişme: Sanıkların cezaları onandı

Şule Çet davasında yeni gelişme: Sanıkların cezaları onandı
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23 Aralık 2022 - 11:12

Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), Ankara’da plazanın 20’nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da lüks plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın önce intihar olduğu ileri sürülürken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘suç delillerini yok etme’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kararda, sanık Çağatay Aksu’nun, zor durumda olan Şule Çet’i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

CEZALARI ONANDI

Şule Çet’in, Ankara’da plazanın 20’nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

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