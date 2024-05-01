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Bülent Ecevit’in Baldızının Cenazesi Hastaneden Alınamıyor, Özgür Özel Devreye Girdi

Bülent Ecevit’in Baldızının Cenazesi Hastaneden Alınamıyor, Özgür Özel Devreye Girdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2024 - 14:05

Ankara – 93 yaşındaki Asude Aral, eski Başbakan Bülent Ecevit’in baldızı, 14 Kasım 2024’te Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ancak cenazesi, ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen hâlâ hastaneden çıkarılamadı.

Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve eski DSP Milletvekili Emrehan Halıcı, cenazeyi almak için hastane yönetimiyle iletişime geçtiklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Halıcı, hastane yönetiminin cenazeyi kendilerine teslim etmemesinin gerekçesini, akrabalık ilişkilerinin olmaması olarak açıkladı. Halıcı, bu durumu “Çok üzücü bir durum” diyerek değerlendirdi.

Asude Aral, Bülent Ecevit’in vefatının ardından Rahşan Ecevit ile birlikte Ankara Oran’daki Ecevit ailesine ait evde yaşamaya başlamıştı. 2020 yılında Rahşan Ecevit’in ölümünün ardından bir süre yalnız kalan Aral, sağlık sorunları nedeniyle 2023 yılında özel bir bakım evine yerleştirildi. Ancak durumunun ağırlaşmasının ardından 22 Ekim 2024’te Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Cenazeyi alıp defnetme sürecinde yaşanan sıkıntıları öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruma müdahil oldu. Özel, Emrehan Halıcı’yı ve gazeteci Saygı Öztürk’ü telefonla arayarak, “Sözcü’deki haberden durumu öğrendim, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım” dedi.

Şu an için cenazenin hastaneden alınması için çözüm aranıyor. Özgür Özel’in devreye girmesi, bürokratik engellerin bazen ailevi ilişkilerle nasıl karmaşıklaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: http://yenicaggazetesi.com

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