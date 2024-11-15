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HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Kasım 2024 - 12:03

Tarihi Boks Maçı Öncesi Mike Tyson, Jake Paul’a Tokat Attı

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Tüm dünyanın merakla beklediği tarihi boks maçı öncesi, eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul’a tokat attı. Bu olay, basının önünde tartıya çıkmak için hazırlanan iki isim arasında yaşandı ve kameralar tarafından kaydedildi.

Canlı Yayında Tokat

Canlı yayında sahneye adım atan Tyson ve Paul arasında gerginlik yaşandı. Mike Tyson, Jake Paul’a tokat attı ve bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Jake Paul, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Tyson bana vurdu ve bir o… gibi kaçtı. Onu öldüreceğim.” ifadelerini kullandı.

Tarihi Müsabaka Yarın Gerçekleşecek

Jake Paul ile Mike Tyson’ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, yarın AT&T Stadı’nda gerçekleştirilecek. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapılacak. Gecenin ana etkinliği öncesinde ise üç karşılaşma daha izlenecek: Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, Mario Barrios-Abel Ramos ve Katie Taylor-Amanda Serrano maçları.

 

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Mike Tyson’ın Kariyeri

Mike Tyson, aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla tanınan ve tarihin en iyi boksörleri arasında gösterilen bir isimdir. Kariyerinde 44’ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986’da 20 yaşındayken “en genç ağır sıklet şampiyonu” ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu. Kariyerine 2005’te son veren Tyson, 2020’de gösteri maçı için ringlere döndü.

Jake Paul’un Boks Kariyeri

YouTube’da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018’de boks kariyerine başladı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan Paul, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul, tek yenilgisini Şubat 2023’te Tommy Fury karşısında aldı.

Kaynak: ensonhaber.com

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