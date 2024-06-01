TCMB ve OVP Enflasyon Beklentisine Göre Asgari Ücrete Zam Ne Olur?

Bu ücretle çalışan 7 milyon işçiyi ve asgari ücretle birlikte değişecek ödemeler açısından tüm Türkiye’yi ilgilendiren en düşük maaş, Aralık ayının sonunda belli olacak. Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret senaryolarını oluşturduk.

2022 Ocak’ta 4 bin 253 TL olan asgari ücret, 2022 Temmuz ayında yapılan %29,3’lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı. 2023 Ocak’ta asgari ücret %54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. 2023 Temmuz’da ayında ise asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 Ocak’ta ise asgari ücret %49 artışla 17 bin 2 TL’ye çıkartılmıştı.

ASGARİ ÜCRET 2025’TE NE KADAR OLACAK?

Peki 2025 Ocak’ta asgari ücrete yüzde kaç oranında zam yapılacak ve kaç lira olacak? Biz de bugüne kadar açıklanan 2024 yıl sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve Orta Vadeli Program’a (OVP) hedeflerine göre asgari ücrete zam oranını ve oluşabilecek rakamları hesapladık.

TCMB VE OVP’YE GÖRE SENARYOLAR

OVP:

Yüzde 41,2 Net: 24 bin 6,82 lira

TCMB:

Yüzde 42 Net: 24 bin 142,84 lira

Yüzde 44 Net: 24 bin 482,88 lira

Yüzde 46 Net: 24 bin 822,92 lira

TCMB Enflasyon Beklentisi:

24 bin 482,88 lira

Geçen hafta Merkez Bankası’nın açıkladığı yılın dördüncü enflasyon toplantısında, yıl sonu enflasyon beklentisi %44 oldu. Eğer asgari ücret enflasyona göre artacaksa bu oranın zamma olduğu gibi yansıyacağını düşünerek, asgari ücretin 17 bin 2 liradan %44 yani 7 bin 480,99 lira artışla 24 bin 482,88 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz.

TCMB Orta Vadeli Alt Sinira Göre:

24 bin 142,84 lira

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyon oranının orta noktası %44 olarak belirlenmişken bu oranın üst sınırı %42 oldu. Bu orada göre de 2024’te uygulanan asgari ücret 17 bin 2 liradan %42 zamla birlikte 7 bin 140 lira zamla birlikte 24 bin 142,84 liraya yükselecek.

TCMB Orta Vadeli Üst Sinira Göre:

24 bin 822,92 lira

Merkez Bankası enflasyon raporunda 2024 sonu enflasyon oranının orta noktası %44 olarak belirlenmişken bu oranın üst sınırı %46 oldu. Bu orana göre de mevcut rakam 17 bin 2 liraya %46 zam ile 7 bin 820,92 lira zamla birlikte verilecek asgari ücret 24 bin 822,92 lira olacak.

OVP Enflasyon Beklentisi: