Ünlülerin Yılbaşı Programları Belli Oldu: Kim, Nerede Sahne Alacak?

Yeni yıl kutlamaları için oteller, Antalya ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere birçok tatil bölgesinde ünlü sanatçıların konserleriyle 2025’e merhaba diyecek. Yerli ve yabancı sanatçılarla dolu yılbaşı programları, 28 Aralık 2024’te başlayıp, 1 Ocak 2025’e kadar sürecek.

Yılbaşı Konser Programları

Yılbaşı tatilini 5 gün olarak planlayan otellerde, 31 Aralık akşamı özel konserler düzenlenecek. Bazı oteller ise 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 4 gün sürecek konserler hazırladı. Antalya, Belek, Kemer, Lara-Kundu bölgelerinde ünlü sanatçılar sahne alacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs, Uludağ, Sarıkamış, Sapanca ve Afyonkarahisar gibi tatil beldelerinde de çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenecek.

Antalya’da Yoğun Konser Programı

Antalya’daki otellerdeki konser programları oldukça yoğun. Belek’te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak gibi ünlü isimler sahne alacak. Kemer’de ise Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali gibi sanatçılar yer alacak. Lara-Kundu’da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen ve Hakan Altun gibi isimler izleyicilere unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Ayrıca Side’de Rubato, Alanya’da ise İlyas Yalçıntaş konser verecek.

Kıbrıs ve Diğer Tatil Bölgelerinde Yılbaşı Etkinlikleri

Kuzey Kıbrıs’ta ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Melek Mosso gibi sanatçılar sahne alacak. Kayak merkezi Uludağ’da ise Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler performans sergileyecek. Sarıkamış’ta Deniz Seki, Sapanca’da Zara, Gökhan Tepe ve Hüsnü Şenlendirici, Afyonkarahisar’daki termal otellerde ise Ferhat Göçer ve Eda Doğanay gibi ünlü isimler sahne alacak.

Fiyatlar Ne Kadar?

Otellerdeki yılbaşı programları için fiyatlar ise oldukça yüksek. Örneğin, Belek’teki 4 gece 2 kişilik konaklamaların fiyatları 72 bin TL’den başlayıp, 130 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Kemer’de ise fiyatlar 81 bin 300 TL’den başlıyor ve 122 bin 400 TL’ye kadar yükseliyor. Kıbrıs’taki otellerde, Kenan Doğulu’nun sahne alacağı otelin fiyatı 151 bin 400 TL’den başlayıp 227 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yılbaşı Tatili İçin Rezervasyonlar Dolu

Yılbaşı tatilinde ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerde rezervasyonlar şimdiden dolmuş durumda. Özellikle Kıbrıs ve kayak otellerindeki yoğun ilgi, fiyatların yüksek olmasına rağmen tatilcilerin bu özel geceleri ünlü isimlerle kutlama isteğini gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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