TRUMP, DOKTOR MEHMET ÖZ İLE ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMAK İSTİYOR

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, federal sağlık hizmetleri programlarından Medicare ve Medicaid’in yönetimi için önemli bir atama gerçekleştirdi. Trump, ünlü kalp cerrahı ve televizyon kişiliği Dr. Mehmet Öz’ü, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı. Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı duyuruda, Dr. Öz’ün Amerika’daki sağlık krizinin çözülmesinde en nitelikli aday olduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında Amerika’nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Dr. Öz’den daha iyi bir doktorun olmadığını ifade etti. Başkan Trump, Dr. Öz’ün Harvard Üniversitesi’nden başlayan eğitim ve kariyer yolculuğunu vurgulayarak, Öz’ün Amerikan sağlık sistemi içinde çözülmesi gereken birçok sorunu çözebilecek kapasiteye sahip olduğuna inandığını belirtti.

Medicare ve Medicaid Nedir?

ABD’deki sağlık sigortası sisteminin en önemli parçalarından olan Medicare ve Medicaid, farklı hedef kitlelere hitap eden iki büyük devlet sağlık programıdır. Medicare, 65 yaş ve üzeri bireylere sağlık sigortası sunarken, Medicaid düşük gelirli bireyler için hem federal hem de eyalet düzeyinde ortaklaşa yürütülen bir sağlık programıdır. Her iki program da Amerika’nın sağlık harcamalarında büyük bir paya sahip olup, hükümetin yıllık bütçesinin önemli bir kısmını oluşturur.

2023 yılında Medicare için yaklaşık 848 milyar dolar, Medicaid içinse 860 milyar dolar harcama yapılmıştır. Bu büyük harcamalar, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği açısından ciddi bir incelemeye tabi tutulmaktadır.

Sağlık Reformu İçin Yeni Bir Adım

Trump’ın Dr. Mehmet Öz’ü Medicare ve Medicaid Direktörlüğüne aday göstermesi, Amerika’nın sağlık sistemi için yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Bu atama, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yönetilmesini hedefleyen büyük bir değişim planının parçası olarak görülüyor. Öz, aynı zamanda Amerika’daki sağlık harcamalarının düzenlenmesi, israfın önlenmesi ve dolandırıcılık vakalarının azaltılması konusunda ciddi adımlar atmayı planlıyor.

Öz’ün atanması durumunda, Amerika’nın sağlık sektöründe önemli bir reform süreci başlayabilir. Trump’ın belirttiği gibi, Dr. Öz’ün liderliğinde, sağlık hizmetlerinde hem maliyetler hem de kaliteler açısından köklü değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler, sadece Medicare ve Medicaid kullanıcılarını değil, tüm Amerikan halkını ilgilendiren sonuçlar doğurabilir.

Sonuç

ABD başkanı Donald Trump’ın, Dr. Mehmet Öz’ü Medicare ve Medicaid Direktörlüğüne aday göstermesi, ülkenin sağlık politikalarında önemli bir dönüşüm sürecini işaret ediyor. Dr. Öz’ün liderliğinde gerçekleştirilecek reformlarla, Amerikan sağlık sistemi daha verimli hale gelebilir, sağlık harcamaları düşürülebilir ve dolandırıcılık gibi ciddi sorunlar önlenebilir. Dr. Öz’ün atanması, sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda Trump’ın başkanlık dönemindeki diğer önemli reformlarının da bir parçası olabilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com