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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Kuvvetli Fırtına, Kar ve Sağanak İçin Uyardı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Kuvvetli Fırtına, Kar ve Sağanak İçin Uyardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2024 - 17:24

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek, “Art arda geliyor” uyarısında bulundu. Şen, önümüzdeki günlerde kuvvetli fırtına, ani sıcaklık düşüşleri, sağanak yağışlar ve kar yağışlarının etkili olacağını belirtti.

İki Dalga Hava Sistemi Geliyor

Meteoroloji’nin son raporuna göre, Türkiye’yi iki dalga halinde gelen hava sistemleri etkileyecek. Çarşamba günü lodos ile birlikte sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükselirken, hafta sonuna doğru ise ani bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Cumartesi akşamı başlayacak soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların 10-15 derece birden düşmesi ve 5 derecelere kadar inmesi tahmin ediliyor. Bu süreçte yılın ilk karı da birçok bölgede görülmeye başlanacak.

Kuvvetli Fırtına ve Yağışlar Etkili Olacak

Çarşamba günü başlayacak olan ilk dalga, lodosla birlikte fırtına, kuvvetli sağanak yağış ve ani su baskınlarına yol açacak. Özellikle rüzgarın etkisiyle çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olaylar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yine aynı gün, Batı ve İç Anadolu’da sıcaklıklar 6-7 derece artacak. Ancak, Cumartesi akşamı başlayacak ikinci dalga, sıcaklıkları hızlı bir şekilde 10 derece birden düşürecek. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.

Şen: “Art Arda Geliyor”

Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hava koşullarındaki bu değişim için uyarılarında, “Çarşambadan itibaren 3 gün boyunca Marmara, Ege ve İç Anadolu’da lodos ile birlikte fırtına, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe günü Batı ve İç bölgelerde sıcaklıklar artacak. Ancak, Cumartesi akşamı ve Pazar günü hızla 10 derece azalacak. Marmara’dan kuvvetli yağışlar başlayacak ve bu yağışlar iç bölgelerde kar yağışına dönüşecek” dedi.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bir kısmı parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, ancak Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

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