İran’da Başörtüsü Yasağına Karşı Soyunan Kadın “Hasta” Olarak Serbest Kaldı

İRAN’DA BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞUNA KARŞI PROTESTO EDEN KADIN “HASTA” OLARAK SERBEST BIRAKILDI

İran’da, başörtüsü zorunluluğuna karşı çıktığı gerekçesiyle üniversite kampüsünde soyunarak protesto eden Ahoo Daryaei gözaltına alındıktan sonra, “hasta olduğu” gerekçesiyle serbest bırakıldı. Kasım ayında yaşanan bu olay, hem İran içindeki kadın hakları savunucuları hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran hükümeti, Daryaei’nin başörtüsü takmadığı için tutuklandığını duyururken, daha önce benzer eylemlere katılan kadınlar “akıl hastası” olarak damgalanmıştı. Ancak bu kez farklı bir yaklaşım sergilendi. İranlı yetkililer, Daryaei’nin “hasta” olduğu gerekçesiyle, onun hakkında suçlama yöneltmediklerini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

OLAYIN ARKA PLANI VE PROTESTO

Ahoo Daryaei’nin protestosu, İran’daki kadınların başörtüsü zorunluluğunu hedef alan bir eylemdi. Üniversite kampüsünde, zorunlu başörtüsünü çıkarmasıyla birlikte güvenlik görevlileriyle tartışan Daryaei, yaşanan arbede sırasında soyundu. Bu hareket, başörtüsü zorunluluğuna karşı gösterilen tepkinin sembolü haline gelirken, aynı zamanda İran’daki kadın hakları mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Üniversite kampüsünde yaşanan bu olay, sosyal medya ve öğrenci hareketleri tarafından hızla yayıldı. Video görüntüleriyle dünya çapında tanınan bu olay, pek çok kadın hakları savunucusu ve uluslararası insan hakları örgütü tarafından kınandı.

SERBEST BIRAKILMASI VE İRAN’IN TAVRI

Daryaei, olayın ardından İranlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak, İran yargısı tarafından yapılan açıklamada, Daryaei’nin “hasta” olduğu ve tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildiği belirtildi. İran hükümeti, bu açıklama ile Daryaei’nin ailesine teslim edileceğini duyurdu. Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, Daryaei’nin hastalandığı gerekçesiyle ailesine teslim edildiğini ve hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmadığını ifade etti.

Bu durum, İran’daki kadın hakları hareketi için dikkat çekici bir nokta oldu. Çünkü daha önce benzer protestolarda kadınlar, hükümetin uyguladığı baskılara karşı çıkanlar arasında “akıl hastası” olarak damgalanmıştı. Ancak bu sefer Daryaei’nin durumu, bir ilk olarak kaydedildi ve bu kadın, başörtüsü zorunluluğunu protesto ettiği için akıl hastası olarak tanımlanmadı. İranlı yetkililer, kadının tedavi edilmesi gerektiğini öne sürerek onu hastaneye göndermişti. Daryaei’nin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiaları bu kez ortaya atılmadı. Bunun yerine, kadın bir hasta olarak kabul edildi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE KADIN HAKLARI SAVUNUCULARININ KINAMASI

Ahoo Daryaei’nin başörtüsü zorunluluğuna karşı gerçekleştirdiği bu eylem, yalnızca İran içindeki kadın hakları savunucularını değil, uluslararası toplumun da ilgisini çekti. Dünya çapında birçok kadın hakları örgütü, İran’daki başörtüsü zorunluluğu uygulamalarını kınadı. Uluslararası alanda yapılan açıklamalarda, bu tür baskıların, kadınların özgürlüklerini ve haklarını ihlal ettiği vurgulandı. Birçok ülkede, kadın hakları savunucuları Daryaei’ye destek mesajları göndererek, İran’daki kadınların başörtüsü yasalarına karşı yürüttüğü mücadeleye dikkat çekti.

Ayrıca, Daryaei’nin eylemi, başörtüsü zorunluluğunun İran’daki kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını engelleyen bir bariyer olarak kullanılmasına karşı gösterilen tepkilerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Kadın hakları aktivistleri, bu tür protestoların sadece İran’da değil, tüm dünyada kadınların hakları ve özgürlükleri konusunda farkındalık yaratma potansiyeli taşıdığını belirttiler. İranlı kadınlar, yıllardır başörtüsü zorunluluğuna karşı protestolar düzenleyerek, özgürlüklerini savunuyorlar. Daryaei’nin durumu da bu mücadelenin bir parçası olarak geniş bir uluslararası destek buldu.

İRAN’DA BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞUNA KARŞI MÜCADELE

İran’da, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana kadınların başörtüsü takması yasal bir zorunluluk haline gelmişti. O günden itibaren, başörtüsü, kadınların kimliğini belirleyen en önemli toplumsal sembollerden biri oldu. Zorunlu başörtüsü yasası, kadınların toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer almalarını engellemeye yönelik olarak tasarlanmış bir düzenleme olarak görüldü. Bu yasaya karşı çıkan her kadın, farklı şekillerde cezalandırıldı ve baskılarla karşı karşıya kaldı.

Birçok kadın, bu yasaya karşı direniş göstererek çeşitli protestolar düzenledi. Ancak İran hükümeti, başörtüsü zorunluluğunu uygulamak için baskılarını her geçen gün artırdı. Yasal yaptırımlar ve polis müdahaleleri, protestoların bastırılmasında etkili oldu. Yine de, her geçen gün kadınların bu yasa karşısındaki direnişi artıyor ve uluslararası camiada da dikkatle izleniyor.

DARYAEI’NİN DURUMU BİR MİLAT OLABİLİR Mİ?

Ahoo Daryaei’nin serbest bırakılması, kadın hakları savunucuları tarafından bir adım olarak değerlendirildi. Başörtüsü zorunluluğuna karşı yapılan bu tür eylemlerin, toplumun geniş kesimlerinde daha fazla ses getirmesi bekleniyor. İran’daki kadın hareketinin ve uluslararası desteklerinin artması, başörtüsü zorunluluğuna karşı olan mücadeleyi daha da güçlendirebilir. Daryaei’nin durumu, İran’da kadınların haklarını savunmaya yönelik daha geniş bir toplumsal hareketin önünü açabilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/