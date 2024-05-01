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ADANA’DA YAYA GEÇİTLERİNDE SÜRÜCÜLERE DRONE DENETİMİ: 90 BİN TL CEZA

ADANA’DA YAYA GEÇİTLERİNDE SÜRÜCÜLERE DRONE DENETİMİ: 90 BİN TL CEZA
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2024 - 17:37

Adana’da, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere art arda cezalar kesilirken, bazı sürücüler yayayı görmediklerini öne sürerek itirazda bulundu. Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yayaya öncelik verilmesi konusunda yapılan birçok farkındalık çalışmasına rağmen, sürücülerin yeterli bilinçlenmeyi henüz kazanmadığı görülüyor. Bu nedenle denetimlerde, sürücülere sadece cezalar kesilmekle kalınmıyor, aynı zamanda uyarılar da yapılıyor.

Drone Eşliğinde Denetimler

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde, Fuzuli Caddesi üzerinde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler üzerine denetim gerçekleştirdi. Drone ile yapılan uygulamada, yayalara öncelik tanımayan 29 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplamda 90 bin 915 TL ceza kesildi.

Denetim sırasında, bisiklet yolundan ilerleyen 7 motosiklet sürücüsüne ve kask takmayan 21 sürücüye de toplamda 25 bin 32 TL ceza verildi. Uygulama, sürücüler için önemli bir uyarı olmasının yanı sıra, yaya geçitlerinde yaşanan ihlalleri azaltmayı hedefliyor.

“Yaya Yolunda Kimse Yoktu” İtirazı

Yayalara yol vermediği için ceza kesilen servis şoförü Mehmet Ayyıldız, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmazsa ne diye duralım? Görsem neden durmayayım? Ben kimseyi görmedim, görsem dururum,” şeklinde bir itirafta bulundu. Bu tür açıklamalar, sürücülerin yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaları gerektiği gerçeğini gözler önüne seriyor.

Trafikte Farkındalık Yetersizliği

Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesine yönelik çeşitli farkındalık çalışmalarına rağmen, sürücülerin yaya haklarına yeterince saygı göstermediği görülebiliyor. Adana’da yapılan bu tür denetimler, hem sürücüler hem de yayalar için önem taşıyor. Sürücüler uyarılırken, yayaların da daha güvenli bir şekilde trafikte hareket edebilmesi için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Yaya Geçitlerinde Güvenlik Önemli

Uzmanlar, yaya geçitlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için sürücüler ve yayaların ortak bilinçle hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor. Trafik güvenliği konusunda daha etkin bir denetim ve eğitim sürecinin gerekliliği her geçen gün artıyor. Bu tür denetimlerin devamlı hale gelmesi, trafikteki güvenliğin artırılması adına büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, Adana’da yapılan uygulamalar, sadece cezalandırma değil, aynı zamanda farkındalık yaratma amacı da güdüyor. Yaya geçitlerinde sürücülere daha fazla öncelik verilmesi, hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

Kaynak:https://www.ensonhaber.com

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