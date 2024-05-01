Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde: Asyalı Liderlerle Samimi Kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Zirve sırasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, çeşitli oturumların yanı sıra, liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Samimi Görüntüler

Zirve kapsamında, Asyalı liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi görüntüleri dikkat çekti. Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh ile sohbet ederken protokol kurallarının aksine diz dize oturarak sıcak bir diyalog sergiledi.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinde de samimi pozlar verdi. Ayrıca Malezya Devlet Başkanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği toplantıda İbrahim’in elini tutarak yine samimi bir görüntü sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anları objektiflere yansıdı.

G20 Liderler Zirvesi’nden geriye kalan bu samimi kareler, Erdoğan’ın liderlerle güçlü ilişkiler geliştirmeye özen gösterdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/