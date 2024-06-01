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Park yeri için kavga ettiği adamın boynuna tornavida sapladı

Park yeri için kavga ettiği adamın boynuna tornavida sapladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2024 - 10:16

İstanbul Esenyurt’ta iki adam arasındaki park yeri kavgasında şahıslardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, yaralanan adamın ise tedavisi devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı.

 

Park yeri için kavga ettiği adamın boynuna tornavida sapladı

 

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.’nün boynuna sapladı. Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Park yeri için kavga ettiği adamın boynuna tornavida sapladı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.’nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

Park yeri için kavga ettiği adamın boynuna tornavida sapladı
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