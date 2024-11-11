İPONE 17 SLİM’İN TASARIMI SIZDIRILDI

Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 serisiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Apple’ın son modeli iPhone 16 satışlarından memnun olmadığı ve Plus modelinin yerine inceliğiyle ön plana çıkacak iPhone 17 Slim/Air modelini getireceği yönünde. Yeni yılda piyasaya tanıtılacak olan iPhone 17 Slim’in nasıl görüneceği hakkında önemli ayrıntılar ise sosyal medyada sızdırılmaya başladı…

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

Apple, şimdiye kadarki en ince telefonu iPhone 17 Slim ile sınırları zorlamaya başladı. Yepyeni tasarımı ve şaşırtıcı özellikleriyle teknoloji dünyasını sarsacak bu model hakkında ayrıntılar da sosyal medyaya yayılmaya devam ediyor.

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

IPHONE 17 SLİM TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

AppleTrack isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli çift kamera kurulumuyla gelecek.

Fakat, bu kamera adasının yerleşimi diğer modellerden bir hayli farklı olacak.

Burada yatay ve merkezi olarak hizalanmış bir tasarımın yer alması bekleniyor.

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

TEK KAMERA MI OLACAK?

iPhone 17 Slim’in farklı tasarımına karşın, serinin diğer modellerinde ise herhangi bir değişikliğin yapılması şimdilik söz konusu değil.

Bu son sızıntıyla birlikte, seriye katılacak yeni modelin tek bir kamerayla geleceği yönündeki iddiaların büyük oranda geçerliliğini yitirdiği belirtiliyor.

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

EN İNCE MODEL OLARAK TARİHE GEÇECEK

Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.

Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

Bilindiği üzere şu an için markanın en ince telefonu 6,9 mm kalınlığa sahip iPhone 6.

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

iPhone 17 Slim’in teknik özellikleri hakkında henüz fazla ayrıntı bulunmuyor.

Ancak, 6,6 inçlik bir ekranla geleceği ve Apple A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.

iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bununla birlikte, 1.299 ila 1.499 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.