Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İPONE 17 SLİM’İN TASARIMI SIZDIRILDI

İPONE 17 SLİM’İN TASARIMI SIZDIRILDI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
21 Kasım 2024 - 15:42

Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 serisiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşanmaya başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Apple’ın son modeli iPhone 16 satışlarından memnun olmadığı ve Plus modelinin yerine inceliğiyle ön plana çıkacak iPhone 17 Slim/Air modelini getireceği yönünde. Yeni yılda piyasaya tanıtılacak olan iPhone 17 Slim’in nasıl görüneceği hakkında önemli ayrıntılar ise sosyal medyada sızdırılmaya başladı…
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
Apple, şimdiye kadarki en ince telefonu iPhone 17 Slim ile sınırları zorlamaya başladı. Yepyeni tasarımı ve şaşırtıcı özellikleriyle teknoloji dünyasını sarsacak bu model hakkında ayrıntılar da sosyal medyaya yayılmaya devam ediyor.
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
IPHONE 17 SLİM TASARIMI ORTAYA ÇIKTI
AppleTrack isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Slim modeli çift kamera kurulumuyla gelecek.
Fakat, bu kamera adasının yerleşimi diğer modellerden bir hayli farklı olacak.
Burada yatay ve merkezi olarak hizalanmış bir tasarımın yer alması bekleniyor.
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
TEK KAMERA MI OLACAK?
iPhone 17 Slim’in farklı tasarımına karşın, serinin diğer modellerinde ise herhangi bir değişikliğin yapılması şimdilik söz konusu değil.
Bu son sızıntıyla birlikte, seriye katılacak yeni modelin tek bir kamerayla geleceği yönündeki iddiaların büyük oranda geçerliliğini yitirdiği belirtiliyor.
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
EN İNCE MODEL OLARAK TARİHE GEÇECEK
Sadece bunlarla sınırlı değil. Daha önce ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 Slim telefon 6 mm kalınlığa sahip olacağını iddia ediyor.
Eğer bu söylenti gerçeği yansıtıyorsa, akıllı telefon şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olarak tarihe geçecek
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
Bilindiği üzere şu an için markanın en ince telefonu 6,9 mm kalınlığa sahip iPhone 6.
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
iPhone 17 Slim’in teknik özellikleri hakkında henüz fazla ayrıntı bulunmuyor.
Ancak, 6,6 inçlik bir ekranla geleceği ve Apple A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.
iPhone 17 Slim’in tasarımı sızdırıldı! Apple bu modelle tarihe geçecek…
FİYATI NE KADAR OLACAK?
Bununla birlikte, 1.299 ila 1.499 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
METEOROLOJİ’DEN KÖTÜ HAVA UYARISI: KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ YURDU SARACAKMETEOROLOJİ’DEN KÖTÜ HAVA UYARISI: KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ YURDU SARACAK
TRUMP, DOKTOR MEHMET ÖZ İLE ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMAK İSTİYORTRUMP, DOKTOR MEHMET ÖZ İLE ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMAK İSTİYOR
HİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE 50 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIĞI: 40 KİŞİ MAĞDUR OLDUHİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE 50 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIĞI: 40 KİŞİ MAĞDUR OLDU
ÇAYIRHAN MADEN İŞÇİLERİNDEN ÖZELLEŞTİRME KARARINA KARŞI YERALTINDA DİRENİŞÇAYIRHAN MADEN İŞÇİLERİNDEN ÖZELLEŞTİRME KARARINA KARŞI YERALTINDA DİRENİŞ
Fiyat Karşılaştırması Kolaylaşıyor: Ticaret Bakanlığı’ndan Gramaj Bilgisi ZorunluluğuFiyat Karşılaştırması Kolaylaşıyor: Ticaret Bakanlığı’ndan Gramaj Bilgisi Zorunluluğu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÖLÜMDEN SONRA NE VAR ? VAROLUŞUN GİZEMLERİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İPONE 17 SLİM’İN TASARIMI SIZDIRILDI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP, MECLİS’TEKİ KAVGADA KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖN SIRALARA DİZDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kasım İndirimlerinde Haksız Ticari Uygulamalara Reklam Kurulu’ndan Büyük Müdahale
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İran’da Başörtüsü Yasağına Karşı Soyunan Kadın “Hasta” Olarak Serbest Kaldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail Ordusunun Gazetecileri Hedef Alması Devam Ediyor: 188 Basın Emekçisi Öldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
METEOROLOJİ’DEN KÖTÜ HAVA UYARISI: KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ YURDU SARACAK
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TRUMP, DOKTOR MEHMET ÖZ İLE ABD SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMAK İSTİYOR
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE 50 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIĞI: 40 KİŞİ MAĞDUR OLDU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ADANA’DA YAYA GEÇİTLERİNDE SÜRÜCÜLERE DRONE DENETİMİ: 90 BİN TL CEZA
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Liderlerle Aile Fotoğrafı ÇektirdiKasım 19, 2024-5:33 pm
Kadın Teğmen Ebru Eroğlu’na Tecavüz Tehdidi ve Yargıdan Skandal Karar: Tepkiler Üzerine U DönüşüKasım 19, 2024-5:29 pm
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Kuvvetli Fırtına, Kar ve Sağanak İçin UyardıKasım 19, 2024-5:24 pm
Cemal Enginyurt Demokrat Parti’den İstifasını Açıkladı: Teklif Aldığı Partileri PaylaştıKasım 19, 2024-5:21 pm
SON DAKİKA! Rize’de Heyelan: 1 Ölü, 4 YaralıKasım 19, 2024-5:18 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde: Asyalı Liderlerle Samimi KarelerKasım 19, 2024-5:15 pm
Ünlülerin Yılbaşı Programları Belli Oldu: Kim, Nerede Sahne Alacak?Kasım 19, 2024-5:11 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !