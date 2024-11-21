Kasım İndirimlerinde Haksız Ticari Uygulamalara Reklam Kurulu’ndan Büyük Müdahale

Reklam Kurulu, Kasım İndirimleri ve Haksız Ticari Uygulamalara 243 Milyon Lira Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu’nun kasım ayında aldığı önemli kararları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının kasım ayında gerçekleştirilen toplantılarda, kasım indirimleri ile ilgili yapılan uygunsuzluklar ve tüketici mağduriyetine yol açan reklamlar ve ticari uygulamalar incelendi. Toplamda 151 dosyaya 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanırken, yılın 11 ayında yapılan incelemelerde ise 1.509 dosyaya toplam 223 milyon 939 bin 186 lira ceza kesildi.

Kasım İndirimlerine Yüksek Ceza

Reklam Kurulu, kasım ayında özellikle indirimli satışlar ve ticari uygulamalar konusunda denetimlerini sıkılaştırdı. 12 Kasım 2024 tarihinde yapılan 351 sayılı toplantıda, 164 dosyadan 151’inin mevzuata aykırı olduğuna karar verildi. Bu dosyalarla ilgili olarak, 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, bazı dosyalar hakkında durdurma cezası verilmiş ve erişimin engellenmesi yönünde tedbirler alınmıştır. Bu süreçte, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli uyarılar yapıldı.

2024 Yılında 223 Milyon Lira Ceza Kesildi

2024 yılının ilk 11 ayında Reklam Kurulu, toplamda 1.704 dosya üzerinde inceleme yaptı. Bu dosyalar arasında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit edilen 1.509 dosya hakkında durdurma cezası ve 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, bazı dosyalar için erişimin engellenmesi kararları alındı. Yılın ilk 11 ayında verilen bu ceza tutarı, Reklam Kurulu’nun daha etkin denetimler gerçekleştirdiğini ve tüketicilerin korunması için önemli adımlar attığını gösteriyor.

İndirimli Satışlar ve Tüketici Mağduriyeti

Reklam Kurulu, özellikle indirimli satışlar ve ticari uygulamalarla ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme süreci başlattı. Kasım ayında yapılan denetimler sırasında 14 adet dosya incelendi ve 12’si aykırı bulundu. Bu durum, indirimli satışlarda tüketicilerin aldatılma riskiyle karşı karşıya olduklarını ortaya koyuyor. Reklam Kurulu, tüketicilerin indirimli alışverişlerde dikkat etmeleri gereken hususları sıralayarak mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Reklam Kurulu, kasım indirimlerinin devam ettiği dönemde alışveriş yapacak tüketicilere bazı önemli uyarılarda bulundu. Uyarılar, tüketicilerin aldatıcı reklamlardan ve haksız ticari uygulamalardan korunmalarını sağlamayı hedefliyor. Tüketicilerin öncelikle alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, satıcı ve sağlayıcılar hakkında önceden bir inceleme yaparak, satın alınacak ürünün fiyatının benzer ürünlerle karşılaştırılması gerektiği belirtildi.

Tüketicilere ayrıca, indirim oranlarına dikkat etmeleri ve internet sitelerinin güvenliğini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Satıcıların internet sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığının kontrol edilmesi, ödeme yapılmadan önce tüketicinin tüm gerekli bilgilere sahip olması gerektiği de uyarılar arasında yer aldı. Özellikle sosyal medya kanallarında yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Haksız Ticari Uygulamalar ve Erişim Engellemeleri

Reklam Kurulu, kasım ayında yapılan denetimler sonucu, eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Ayrıca, 29 dosya hakkında ise erişimin engellenmesi müeyyideleri uygulanarak, tüketicilerin yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı korunması sağlandı. Bu kararlar, Reklam Kurulu’nun daha şeffaf ve adil bir ticaret ortamı oluşturma amacını taşıdığını gösteriyor.

Alışveriş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Reklam Kurulu, tüketicilere alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair bir dizi öneri sundu. Bu öneriler şunları içeriyor:

Alışveriş öncesinde ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi,

Satıcı ve sağlayıcılar hakkında önceden bir inceleme yapılması,

Ürün fiyatlarının emsalleriyle karşılaştırılması,

İndirim oranlarının dikkatlice kontrol edilmesi,

Satıcıların internet sitesi adreslerinin doğruluğunun kontrol edilmesi,

Sosyal medya kanallarına yönlendiren sayfalara karşı dikkatli olunması,

İnternet sitesindeki güvenlik unsurlarının (SSL sertifikası, 3D security gibi) kontrol edilmesi,

Ödeme yapılmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı şekilde okunması.

Bu tedbirler, tüketicilerin daha güvenli ve bilinçli alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Reklam Kurulu, denetimlerin süreceğini ve tüketicilerin korunması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/