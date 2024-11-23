ÖLÜMDEN SONRA NE VAR ? VAROLUŞUN GİZEMLERİ

Mantığınız şu ana kadar gerçeğin çok daha farklı temeller üzerine kurulu olduğuna inanıyordu. Bir anlığına benimle birlikle Bungee Jumping yaparak uçurumdan atlamaya gönüllü olur muydunuz? Hayır mı? Ne zaman öleceğinizi bilmediğiniz dünyayaneden hiç ölmeyecek gibi sıkı sıkıya tutunursunuz? Mantık size bunu yapar, bazı insanlar mantığın doğru ve yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan disiplinler gibidir. Bedeninizin, zihninizin ve ruhunuzun biteceğini düşündüğünüz bir son kullanma tarihiniz var mı?

Yaratmak ; Oxford sözlükte iki anlam taşır; 1.(Tanrı) olmayan bir şeyi yaratmak ya da her şeyi oluşturup ortaya koymak, var etmek.

Zihin ve düş gücünden yararlanılarak o zamana dek görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak. Yeni bir seçim yaptığınızda, olasılıklarla dolu olan düşünceleriniz duyularınız ile senkronize olarak çalışmaya ve birbirlerine bağlanmaya başlarlar. Eğer sizden geleceğinize âşık olmanızı istesem, kalp geliştiğinde manyetik alan yaratır; bilinç tutarlı olan beyindir, kalbin enerjisi ise saf sevgidir. Yani sevgi atomları bir arada tutan yapıştırıcıdır.

Zihin aktif olan beyindir.

Simay Ohara / Enerji terapisti