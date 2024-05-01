Kadın Teğmen Ebru Eroğlu’na Tecavüz Tehdidi ve Yargıdan Skandal Karar: Tepkiler Üzerine U Dönüşü

Kara Harp Okulu mezunu Teğmen Ebru Eroğlu, tören sonrası “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak gündeme gelmiş ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edileceği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Eroğlu, bu süreçte internette kendisine yönelik bir tecavüz tehdidi almıştı. Olay, hukuk ve kamuoyu gündemini sarstı. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun olayla ilgili yazısının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kovuşturmaya yer yok” kararı verilmişti. Bu karar, toplumun çeşitli kesimlerinden büyük tepki alırken, Terkoğlu kararın ardından önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Yargıdan Skandal Karar ve Tepkiler

Gazeteci Barış Terkoğlu, Teğmen Ebru Eroğlu’na yönelik tecavüz tehdidiyle ilgili savcılığın verdiği “kovuşturmaya yer yok” kararına dikkat çekmişti. Karar, çok sayıda vatandaş ve hukukçudan tepki almıştı. Tepkiler üzerine Terkoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden, Adalet Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüğünü ve yanlış kararın düzeltildiğini duyurdu. Terkoğlu, “Kovuşturmaya yer yok” kararının kaldırıldığını ve artık olayla ilgili hukuki süreç başlatılacağını belirtti.

Terkoğlu’nun Açıklaması:

Terkoğlu, konuya dair yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim. Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu. Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm… Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini aldım. Hem gazetecilik hem hukuk adına bu olumlu gelişmeyi duyurmuş olayım” ifadelerini kullandı.

Olayın Ardında Ne Oldu?

Gazeteci Barış Terkoğlu, Kara Harp Okulu mezunu Teğmen Ebru Eroğlu’nun mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla birlikte yemin ettiğini ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığını hatırlattı. Bu olayın ardından Eroğlu, bir dizi tehdit ve hedef gösterme kampanyasına maruz kalmıştı. İnternetten gelen tecavüz tehdidi sonrası Eroğlu, suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, savcılık bu tehdidi “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek, hukuken bir suç olarak kabul etmemişti.

Bu durum, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Eroğlu’nun aldığı tehditlerin hukuki açıdan bir suç sayılmaması, hem vatandaşlar hem de hukuk çevrelerinden sert eleştiriler aldı.

Son Gelişme:

Tepkiler üzerine, Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “kovuşturmaya yer yok” kararının kaldırıldığı ve olayla ilgili yasal sürecin başlatılacağı belirtildi. Bu gelişme, Eroğlu’na destek verenler ve hukukun işlerliğine güvenenler için bir umut ışığı oldu.

Kadın hakları savunucuları, tehditlere karşı daha güçlü bir yasal önlem alınması gerektiği görüşünü dile getirirken, Eroğlu’nun hukuk mücadelesi devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: http://yenicaggazetesi.com