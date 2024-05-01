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İsrail Ordusunun Gazetecileri Hedef Alması Devam Ediyor: 188 Basın Emekçisi Öldü

İsrail Ordusunun Gazetecileri Hedef Alması Devam Ediyor: 188 Basın Emekçisi Öldü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2024 - 18:19
İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin topraklarında başlattığı saldırılar devam ederken, özellikle gazeteciler hedef alınarak zulmün dünya genelinde duyurulmasının engellenmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Gazze Şeridi’nde düzenlenen İsrail saldırıları sırasında 188 gazeteci hayatını kaybetti. Dünyaya Duyurulması Engelleniyorİsrail’in Filistinli gazetecileri hedef almasının ardında, Filistin topraklarındaki zulmün dünya çapında duyurulmasının engellenmesi amacıyla hareket ettiği savunuluyor. Gazze’deki Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in gazetecilere yönelik saldırılarına derhal son verilmesi gerektiği” ifade edilerek, uluslararası topluma, bu suçlara karşı bir yaptırım uygulama çağrısı yapıldı. Aynı zamanda, İsrail’in bu cinayetlerinden sorumlu tutulması ve suçların uluslararası mahkemelere taşınması gerektiği vurgulandı. Uluslararası Toplumdan Tepki BekleniyorMedya Ofisi, uluslararası gazetecilik kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine, Filistinli gazetecilere yönelik yapılan suikastların durdurulması için İsrail’e karşı baskı yapmaları çağrısında bulundu. Bu saldırıların, yalnızca Filistin’deki basın özgürlüğünü hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda tüm dünyada gazetecilik mesleğinin icra edilmesini tehdit ettiğini belirten açıklamada, uluslararası camiadan somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Gazetecilik Mesleği ve Hedef Alınan Basın ÖzgürlüğüBasın özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir ve gazeteciler, halkın doğru bilgiye ulaşması adına kritik bir rol üstlenir. Ancak, Filistin’de yaşananlar, basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye atarak bu özgürlüğü ihlal etmektedir. Gazze’deki gazetecilerin, kendi hayatlarını riske atarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmak istemeleri, uluslararası dayanışmayı gerektiren bir konu haline gelmiştir. İsrail ordusunun, Filistinli gazetecileri hedef alması, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının da Filistin’deki durumu doğru bir şekilde aktarabilmesinin önündeki büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, küresel ölçekte basın özgürlüğü savunucularının daha güçlü bir şekilde seslerini duyurması, dünya genelinde bu zulme karşı daha fazla farkındalık oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Sonuçİsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları, yalnızca Filistin halkını değil, dünya genelinde basın özgürlüğünü savunan tüm gazetecileri de hedef alıyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütlerinin, Filistinli gazetecilerin katledilmesinin ve basın özgürlüğünün ihlal edilmesinin önüne geçmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği aşikâr. İsrail’in zulmünü dünya gündemine taşıyan gazetecilerin yaşamlarını kaybetmesi, yalnızca bir trajedi değil, aynı zamanda gazetecilik mesleğinin geleceği için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır.   Kaynak:https://www.ensonhaber.com
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