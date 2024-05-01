METEOROLOJİ’DEN KÖTÜ HAVA UYARISI: KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ YURDU SARACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son hava durumu tahmin raporunda, Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülen kar yağışlarının etkisini yurt genelinde artıracağı uyarısında bulundu. Ülkenin büyük bir kısmı, önümüzdeki günlerde yağmur ve karla karışık yağmur etkisiyle ıslanacak, vatandaşların hava koşullarına göre tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yağışlı Hava, Ülke Genelini Etkileyecek

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlar, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Mersin’in batı ilçeleri gibi yerlerde etkili olacak. Bu bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

Kar Yağışı Başlıyor: Yüksek Kesimler Dikkatli Olmalı

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek bölgelerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle dağlık alanlar ve yüksek bölgelerde etkili olacak. Vatandaşların, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Rüzgarın Etkisi Hissedilecek

Rüzgar, genellikle güney yönlerden esmeye devam edecek. Marmara bölgesinde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın özellikle yağışlı bölgelerde hızını artırabileceği için, ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Uçak seferlerinde ve deniz ulaşımında olası aksamalar nedeniyle vatandaşların planlarını buna göre yapmaları önerildi.

İstanbul’a Kar Yağacak mı?

İstanbul’da yaşayanlar, kar yağışının ne zaman başlayacağıyla ilgili sorularını gündeme getirdi. Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı son açıklamalarda, İstanbul’a kar yağışının bu pazar günü başlayabileceğini belirtti. Prof. Şen, “Cumartesi Marmara bölgesine kuvvetli bir yağış girecek. Bu hava, iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına yol açacak” diyerek, İstanbul’daki kar yağışının pazar günü görülmesini beklediklerini söyledi.

Şen ayrıca, Marmara’dan gelen bu kuvvetli yağışların, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarına neden olacağını vurguladı. Pazar günü, İstanbul başta olmak üzere Batı Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

Yolculuk Yapanlar Dikkatli Olmalı

Özellikle kar yağışının etkili olacağı günlerde, yolculuk yapacak vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Yüksek kesimlerde kar ve buzlanma riski, trafikte aksamalara yol açabilir. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve kazalar nedeniyle yetkililer, kar lastiği kullanımı ve yol durumunu takip etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Ayrıca, gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmalara karşı yayaların da dikkatli olmaları gerektiği bildirildi. Yüksek bölgelerde, kar ve buzlanma nedeniyle yolların kayganlaşabileceği, bu nedenle yaya geçitlerinde ve araç kullanırken dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç Olarak, Vatandaşların Tedbirli Olması Gerekiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve kar yağışı ile karşı karşıya kalacak. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Vatandaşların, hava koşullarına göre tedbir alarak dışarı çıkmaları, yolculuklarını dikkatli bir şekilde yapmaları ve araçlarında kar lastiği bulundurmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, pazar günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar yağışının etkili olması bekleniyor, bu yüzden kar yağışına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com