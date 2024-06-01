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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Başsavcılık ev hapsine itiraz etti

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Başsavcılık ev hapsine itiraz etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2024 - 10:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahise teşvik soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsi verilmesine ‘yurtdışına kaçarlar’ diye itiraz edip tutuklama istedi.

Yasadışı bahis reklamında yer aldıkları ve teşvikte bulundukları iddiasıyla aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 kişi önceki gün gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar hâkimlik sorgularının ardından tutuklanmıştı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adli kontrol kapsamında ‘ev hapsi’, Doğukan Demirtaş ve 18 yaşından küçük olan F.E.N. ise imza ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Doğukan Demirtaş ve F.E.N. hakkında verilen kararın kaldırılmasını ve 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Gerekçede, şüphelilerin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğu ve kaçma şüphelerinin mevcut olduğu ifade edildi.

HESAPLARINA ERİŞİM YASAĞI GELDİ

Aynı soruşturmada dün tutuklanan sosyal medya fenomenleri Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak’ın sosyal medya hesaplarına savcılığın talebiyle mahkemeden erişim yasağı getirildi.

MEHMET ALİ ERBİL BU EVDE ‘HAPİS’: BOĞAZ MANZARALI

Mehmet Ali Erbil’in Boğaz manzaralı iki katlı özel mülk villası Tarabya sırtlarında bulunuyor. Villayı Erbil’in eski eşleri dizayn etti. Salonu 2 ayrı bölümden oluşuyor. Evde bulunun tabloların hepsi gerçek. Antikaya olan merakını evine de yansıtan ünlü şovmenin yatak odası ise 3 ayrı bölümden oluşuyor. Odanın bir bölümünde mağaza büyüklüğünde kıyafet alanı var. Erbil büyük terasına da ‘huzurlu bahçe’ diyor…

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Başsavcılık ev hapsine itiraz etti

 

SERDAR ORTAÇ BU EVDE ‘HAPİS’: 8 ODA 4 SALON

Serdar Ortaç’ın 8 odalı 750 m2’lik Boğaz manzaralı villası, İstinye sırtlarında. 2016 yılında 15 milyon TL’ye aldığı evde 8 oda, 4 salon, 4 banyo, teras, balkon, peyzajlı bahçe yer alıyor. Ortaç, evi için kredi çekmiş ve “5 milyon TL kredi çekmiştim. Her ay 118 bin TL ödüyorum. Onunla bitmiyor ki. Aylık 400-500 bin giderim var” demişti..

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Başsavcılık ev hapsine itiraz etti

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