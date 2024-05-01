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HİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE 50 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIĞI: 40 KİŞİ MAĞDUR OLDU

HİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE 50 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIĞI: 40 KİŞİ MAĞDUR OLDU
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Kasım 2024 - 17:44

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla büyük bir şok yaşamıştı. Şimdi ise benzer bir dolandırıcılık olayı Ankara’da yaşandı. Kamu kurumunda memur olarak görev yapan Doğancan D., “hindi çiftliği” kurma vaadiyle 40 kişiyi toplamda 50 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı.

HİNDİ ÇİFTLİĞİ VAADİYLE PARA TOPLADI

Ankara’nın tanınmış kamu kurumlarından biri olan Devlet Su İşleri’nde memur olarak görevli Doğancan D., çalışma arkadaşlarına Diyarbakır’da hindi çiftliği kuracağını söyledi. Yüksek gelir elde etme umuduyla çalışma arkadaşları, birikimlerini ve kredilerini Doğancan D.’ye verdi. Çiftlik kurma vaadiyle paralarını teslim eden 40 kişi, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ancak Doğancan D.’nin işyerine gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması şüpheleri artırdı.

MAĞDURLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Paralarını Doğancan D.’ye teslim eden ancak sonrasında ulaşamadıkları için şüpheye düşen mağdurlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Durumun ciddiyeti anlaşılınca, soruşturma hızla başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu Doğancan D.’nin aslında hindi çiftliği kurmadığı ve yalnızca dolandırıcılık amacıyla para topladığı ortaya çıktı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Doğancan D. hakkında başlatılan “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması kapsamında, polis ekipleri şüphelinin evinde arama yaptı. Dijital materyalleri ele geçirilen Doğancan D.’nin, ayrıca araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda, şüphelinin geçmişte de dolandırıcılık suçlarından sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Ekipler, Doğancan D.’nin Çanakkale’ye gitmek üzere otobüs bileti aldığını belirledi.

40 KİŞİYE 50 MİLYON LİRA ZARAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Doğancan D.’nin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren bir mağdur, şüphelinin Diyarbakır’daki hindi çiftliği vaadiyle kendisini ikna ettiğini ve kredi çekerek para verdiğini söyledi. Ancak, paralarının kaybolduğunu fark ettiklerinde büyük bir şok yaşadılar.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma devam ederken, yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürdürülüyor. Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olan Çiftlik Bank dolandırıcılığının benzeri olan bu olay, bir kez daha vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

 

Kaynak:https://www.ensonhaber.com

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