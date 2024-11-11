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İmralı’da konfor değişikliği

İmralı’da konfor değişikliği
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Kasım 2024 - 16:43

İmralı Cezaevi’nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın izlediği kanal sayısı biri radyo olmak üzere 15’e çıktı.

İmralı'da konfor değişikliği

Adalet Bakanlığının Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İzleme Kurulları 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı.

Raporda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin biri yerine getirilen biri yerine getirilmeyen iki öneri yer aldı. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, yerine getirilen önerilerden biri İmralı Cezaevi’ndeki hükümlülerin izlediği televizyonlardaki kanal sayısına ilişkin öneriydi. Cezaevindeki televizyonlardaki kanal sayısının artırılması talebine ilişkin önerinin yerine getirildiğinin ifade edildiği raporda, “Tüm hükümlüler 14 TV kanalı ve bir radyo kanalı olmak üzere toplam 15 kanal alan merkezi sistem yayınından yararlandırılmaktadır” denildi.

“MEKTUP” AKSAKLIĞI ÇÖZÜLMEDİ

Yerine getirilmeyen öneri ise hükümlülere gelen mektup ve faksların cezaevine erişimine ilişkin öneri oldu. Bu yöndeki talebin yerine getirilemediği kaydedilen raporda İmralı’nın bir ada cezaevi olmasına dikkat çekildi ve “Kurumun İmralı Adası’nda bulunmasından dolayı ulaşım sıkıntısı sebebiyle mektup ve faksların ulaştırılmasında aksaklıklar yaşanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN TUNÇ’TAN “UMUT HAKKI” YANITI

“Şamil Tayyar, Abdullah Öcalan’ın umut hakkından yararlanmasıyla ilgili bir görüşme süreci yürütüldüğünü ve bu sürecin olumlu sonuçlandığını iddia etti. Böyle bir süreç yürütüldü mü” sorusuna, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye’nin terörden kurtulması ile ilgili önemli açıklamalar yapıyorlar. Burada özellikle birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil. Burada özellikle kişilerin cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda bizim zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor” şeklinde yanıt verdi.

 

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