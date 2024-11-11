Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Anıtkabir’de 10 Kasım ziyaretçi rekoru kırıldı

Anıtkabir’de 10 Kasım ziyaretçi rekoru kırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
11 Kasım 2024 - 16:34

Halk Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı 10 Kasım’da 1 milyon 92 Bin 365 kişinin Anıtkabir’i ziyaret ettiğini açıkladı.

Anıtkabir’de 10 Kasım günü ziyeretçi rekoru kırıldı. Vatandaşlar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygısını gösterdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, dün 1 milyon 92 bin 365 kişiyi ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret edenlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir’i ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir’e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86’ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Bu arada, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751, ekim ayında ise 1 milyon 146 bin 77 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmralı’da konfor değişikliğiİmralı’da konfor değişikliği
İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!
Salim Güran’ın oğludan ‘mermi’li paylaşım! Nevzat Bahtiyar’ı tehdit etti!Salim Güran’ın oğludan ‘mermi’li paylaşım! Nevzat Bahtiyar’ı tehdit etti!
EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!
Oyuncu Hazal Çağlar, gönlünü Fenerbahçeli futbolcuya kaptırdıOyuncu Hazal Çağlar, gönlünü Fenerbahçeli futbolcuya kaptırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ZİHİN: SINIRLARIMIZI BELİRLEYEN GÜÇ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar daha da düşecek! Yağışlı döneme giriyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmralı’da konfor değişikliği
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anıtkabir’de 10 Kasım ziyaretçi rekoru kırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Salim Güran’ın oğludan ‘mermi’li paylaşım! Nevzat Bahtiyar’ı tehdit etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!
SON DAKİKA HABERLERİ
SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİKasım 11, 2024-6:28 pm
Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar daha da düşecek! Yağışlı döneme giriyoruzKasım 11, 2024-4:47 pm
İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!Kasım 11, 2024-4:18 pm
Salim Güran’ın oğludan ‘mermi’li paylaşım! Nevzat Bahtiyar’ı tehdit etti!Kasım 11, 2024-4:13 pm
Barbaros Şansal havalimanında gözaltına alındıKasım 11, 2024-4:10 pm
İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostuyla birbirine girdi! Ağza alınmayacak ifadeler…Kasım 11, 2024-1:07 pm
Uygunsuz görüntülerini oğlunun sosyal medya hesabından sattı! Anne için yeni gelişmeKasım 11, 2024-11:33 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !