İzmir’de Su Tarifelerine Yüzde 30 Zam Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2025 yılı bütçesini açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapılacak.

Zamlı Tarifeler 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli

İZSU’nun 2025 Mali Bütçe Taslağı’nda, su tarifelerine yapılacak zam oranı netleşti. 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85 TL’den 32,31 TL’ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı ise 48,04 TL’den 62,45 TL’ye çıkacak. 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43 TL’den 79,86 TL’ye, 21 metreküp ve üstü suyun fiyatı ise 115,03 TL’den 149,54 TL’ye yükseltilmiş olacak.

5 Ay Önce Yüzde 45 Zam Yapılmıştı

İzmir’de su tarifeleri son olarak Haziran 2024’te yapılan toplantıda gündeme gelmiş ve su ücretlerine yüzde 45 zam yapılmıştı. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olmuştu. 2025 yılına girerken yapılacak yüzde 30’luk yeni zam, İzmirlilerin su kullanımını daha pahalı hale getirecek.

Yeni Yıla Zamla Giriş

Su kesintilerinin sıkça yaşandığı İzmir’de, vatandaşlar yeni yıla suya yapılan bu zamla girecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/