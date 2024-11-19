Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İzmir’de Su Tarifelerine Yüzde 30 Zam Yapıldı

İzmir’de Su Tarifelerine Yüzde 30 Zam Yapıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
19 Kasım 2024 - 17:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2025 yılı bütçesini açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapılacak.

Zamlı Tarifeler 1 Ocak’tan İtibaren Geçerli

İZSU’nun 2025 Mali Bütçe Taslağı’nda, su tarifelerine yapılacak zam oranı netleşti. 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85 TL’den 32,31 TL’ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı ise 48,04 TL’den 62,45 TL’ye çıkacak. 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43 TL’den 79,86 TL’ye, 21 metreküp ve üstü suyun fiyatı ise 115,03 TL’den 149,54 TL’ye yükseltilmiş olacak.

5 Ay Önce Yüzde 45 Zam Yapılmıştı

İzmir’de su tarifeleri son olarak Haziran 2024’te yapılan toplantıda gündeme gelmiş ve su ücretlerine yüzde 45 zam yapılmıştı. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olmuştu. 2025 yılına girerken yapılacak yüzde 30’luk yeni zam, İzmirlilerin su kullanımını daha pahalı hale getirecek.

Yeni Yıla Zamla Giriş

EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!

Su kesintilerinin sıkça yaşandığı İzmir’de, vatandaşlar yeni yıla suya yapılan bu zamla girecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!EN YÜKSEK MAAŞI VEREN BANKA BELLİ OLDU!
Bitcoin’den tarihi rekorBitcoin’den tarihi rekor
Asgari ücretle birlikte değişecek ödemelerAsgari ücretle birlikte değişecek ödemeler
Trump rüzgarı Bitcoin’i uçurdu…Trump rüzgarı Bitcoin’i uçurdu…
Mehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar varMehmet Şimşek vergi yüzsüzler listesini açıkladı. Listede ünlü firmalar var
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !