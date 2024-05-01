Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Liderlerle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde temaslarını sürdürüyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması’nın ardından zirveye katılan diğer dünya liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durarak fotoğraf karelerinde yer aldı. Bu özel an, zirveye katılan liderlerin birbirleriyle sıcak ilişkilerini yansıtan samimi bir görüntü oluşturdu.

Fotoğraf çekimi sırasında liderler, birbirlerinin elini tutarak alkışlayarak aralarındaki dostane atmosferi gösterdi. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Bu anlar, G20 zirvesinin resmi programının dışında, liderler arasında işbirliği ve dostane ilişkilerin pekiştiği önemli bir nokta olarak dikkat çekti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/