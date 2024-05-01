Cemal Enginyurt Demokrat Parti’den İstifasını Açıkladı: Teklif Aldığı Partileri Paylaştı

Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında, partisinden ayrılmasının sebeplerini ve sonrasında aldığı teklifleri açıkladı.

Demokrat Parti’den İstifa Etti

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’nin 15’inci Olağan Kongresi’ni boykot ettikten sonra, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Enginyurt, Halk TV’ye bağlanarak, istifa kararının arkasındaki nedenleri ve farklı partilerden aldığı teklifleri açıkladı.

“Türkiye’de İsminden Bile Haberdar Olmadığımız Partiler Bile Aradılar”

Enginyurt, istifa sonrası CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden teklifler aldığını belirterek, “Türkiye’de ismini duymadığımız partilerden bile aradılar. CHP’den, İYİ Parti’den, Zafer’den teklifler aldım” dedi. Ayrıca, Demokrat Parti’den ayrılmalarının üzücü olduğunu ifade eden Enginyurt, Salih Uzun ile birlikte partiden ayrıldıklarını belirtti.

“Demokrat Parti Büyümek İstemiyor”

Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılma kararını şu sözlerle açıkladı: “Demokrat Parti, 2025 Mart ayında merkez sağın partisi olmak için mücadele etmeyi kabul etti ancak kongreyi 17 Kasım’da yapmaya karar verdi. Kongrede değişen bir şey yok, yeni bir heyecan yoktu. Ben mücadeleci bir insanım ve doğru bildiğimi ortaya koyarım. Bu nedenle Demokrat Parti’de kalmayı zaman kaybı olarak gördüm.”

Bağımsız Devam Edecek

Enginyurt, kongre sonrası yaptığı değerlendirmede, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Merkez sağda çalışmayı hedeflediğini ifade eden Enginyurt, “Merkez sağı ayağa kaldırabilirsek büyük memnuniyet duyarım, ama kuramazsak sıkıntıya düşmeyeceğiz. Bu ülkede çocukların, kızların ve kadınların öldürülmediği bir ülke istiyorum” dedi.

“Erdoğan’ın İktidar Olmaması İçin Her Şeyi Yapacağım”

Enginyurt, Türkiye’deki siyasi durum hakkında da açıklamalar yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarda olmaması için her türlü mücadeleyi vereceğini söyledi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/