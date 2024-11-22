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CHP, MECLİS’TEKİ KAVGADA KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖN SIRALARA DİZDİ

CHP, MECLİS’TEKİ KAVGADA KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖN SIRALARA DİZDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Kasım 2024 - 14:51

 

TBMM’deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerine gergin bir atmosferde başlandı. CHP’li milletvekilleri, Bakan Ali Yerlikaya’nın toplantı salonuna girmesini engellemek amacıyla protestolarını sürdürüyor. Protesto sırasında CHP’liler, kadın milletvekillerini ön sıralara dizerek dikkat çekici bir strateji izledi. Bu durum, salon içinde gerginliği artırarak AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı.

KAYYUM PROTESTOSU İÇİN BARİKAT KURDULAR

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin yapılacağı oturum öncesinde yaşanan gerginlik, kayyum uygulamalarına karşı tepkilerini göstermek isteyen CHP’li milletvekillerinin salon girişinde barikat kurmasıyla başladı. Kayyum uygulamasını protesto etmek amacıyla barikat kuran CHP’li vekiller, Bakan Ali Yerlikaya’nın salona girmesine engel olmak için stratejik bir hamle yaptı.

KADIN MİLLETVEKİLLERİNİ ÖNE SIRALARA KOYDULAR

Arbede sırasında CHP’li milletvekilleri, ön sıralarda bulunan kadın vekillerin zarar görmemesi için öne çıkardılar. Bu hamle, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un tepkisini çekti. Muş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a “Kadınları önünden bir çıkartır mısın?” şeklinde bir çağrıda bulundu. Başarır ise, Muş’un bu sözlerine karşılık vererek “O sözünü geri alacaksın” diyerek karşılık verdi. Bu sözlerin ardından, meclis salonunda başlayan itişmeler kameralara yansıdı.

TARTIŞMALAR SALONDA DA DEVAM ETTİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın salona girmesinin ardından, tartışmaların meclis salonunda da devam etmesi, gerginliği daha da arttırdı. Bu sırada, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Meclis’te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım” diyerek durumu eleştirdi.

CHP’Lİ BAŞARIR GÖRÜŞMEYE GELMEDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı davet ettiğini belirtti. Muş, “Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum. Buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, mesele anlatılabilir” diyerek, Başarır’ın görüşmeye gelmemesini eleştirdi.

BAŞARIR GELSE SORUN ÇÖZÜLECEKTİ

Komisyon Başkanı Muş, salona girememe nedeninin kapının önünde milletvekilleriyle dolu olması olduğunu belirterek, “Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, tartışmaların yoğunlaştığı görülürken, komisyonun ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bütçe görüşmeleri de bu oturumda ele alınacak.

 

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/

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