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SON DAKİKA! Rize’de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı

SON DAKİKA! Rize’de Heyelan: 1 Ölü, 4 Yaralı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Kasım 2024 - 17:18

Rize’nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelan felaketi, bölgeyi yasa boğdu. Gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından, Çarşıbaşı Mahallesi’nde yamaçtan kopan toprak kütlesi, bitişik 2 apartmanın giriş katlarına doldu.

Toprak Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Heyelan sırasında toprak altında kalan Yakup Bayraktar hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, apartmandaki diğer sakinleri güvenli bir şekilde tahliye etti. Ekiplerin yaptığı kurtarma çalışmalarında 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı ve tedavi altına alındı.

Rize Valisi’nden Açıklama

Olayın ardından bölgeye giden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada Çayeli dışında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Baydaş, “Heyelan nedeniyle 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 kişi tedavi altında. 64 daireyi tedbir amaçlı tahliye ediyoruz ve misafirhanelere yerleştiriyoruz. Şu anda şehirde başka bir problem yok” dedi.

Bölgedeki yağışın 120 kilogramın üzerine çıktığını ve bir miktar daha devam edeceğini ifade eden Vali Baydaş, sel ve taşkın riski bulunmadığını da vurguladı.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/

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