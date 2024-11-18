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ABD, UKRAYNA’YA UZUN MENZİLLİ FÜZELER KULLANMA İZNİ VERDİ

ABD, UKRAYNA’YA UZUN MENZİLLİ FÜZELER KULLANMA İZNİ VERDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Kasım 2024 - 18:58

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanma izni verdiği iddia ediliyor.

SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI

New York Times’a göre, Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde Rusya’nın iç bölgelerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor. Bu saldırılarda 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerinin kullanılacağı ifade ediliyor.

BIDEN’IN FİKRİNİ DEĞİŞTİREN GELİŞME

Başkan Biden, Ukrayna’nın uzun menzilli füze taleplerini aylarca reddetmişti. Ancak, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini savaşa dahil etmesi ve Ukrayna’ya yönelik yoğun füze saldırıları, Biden’ın tutumunu değiştirmiş olabilir.

PUTİN’DEN UYARI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının savaşı daha da tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: http://ensonhaber.com

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