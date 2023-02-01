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SEÇİM İKİNCİ TUR

SEÇİM İKİNCİ TUR
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2023 - 14:50
1930’lu yıllarda kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile günümüz iktidarının yarattığı polemiklere bakılırsa hak,hukuk ve özgürlük gibi kavramlar yerini günümüzde geçerli olduğunu sandığımız seçme ve seçilme hakkını önemsizleştirerek iktidarın kendi polemikleri arasında sıkışmış kalmış ve bilinçsiz olarak din ve laiklik sömürgeleri arasında günümüzün felaket senaryosuna yol açmıştır. 
İktidar ve yolsuzluk mücadelesi için çeşitli sınıflar aracılığı ile yozlaşmaya neden olan felaket senaryosu haksız sayımlar yapılarak hak,hukuk,özgürlük gibi kavramlar neticesinde irtica etmiştir. Günümüz toplumu ve bunun bilincinde olan ne yazık orta sınıfın yozlaştırılıp sadece köleleştirmeye çalıştığı iktidar mücadelesi Demokrat bir devleti yok etmenin eşiğinde kendi propaganda ve tehtitlerini halka arz etmekte ve halkı da savunmasız bir mübadelenin eşiğinde bırakmaktadır.
İkinci turda sahne alacak olan kahraman kim olursa olsun matematik bilimi öyle gösteriyor ki doğum haritası ölüm veya benzeri sebepler ile devredecek bir hastalığa yakalanacağını aynı zamanda haksızlık ile verilen mücadelede kendi ilahi karmasını kabullenerek koltuğunu devredeceğini tanımlamaktadır.
Bilinç ve akıl oyunları ile her ne kadar manipulasyonlar yapılsa da siyaset diktatörlerin işidir. Gerçek bir manipulasyoncu zaten diktatör olarak ilan edilmiştir, lüks ve refah içerisinde yaşayan anadolu kuşağı sizin yaşadığınız dönem her şey çok güzel olabilir sizler bunu geçmiş ile kıyaslıyordunuz oysa ki şimdi hiçbir şey o zamanınız ile aynı değil artık kabullenilmesi gereken tek şey torpillerle sarıldığınız hayatınıza bir gün veda edeceğinizin bilinci ile el sallamak ve geleceğinizi başka kuşaklara aktarabilmek için teknolojinin size sunduğu yeniliklere adım atmak olur.
Biz gençler olarak yaşadığımız bu çağda böyle bir iktidarla korkunç bir buhran geçiriyoruz, siz altın kafeslerde yaşarken biz o kafeslerin anahtarının yerini biliyoruz ama susturuyorlar ! İnkar etmek yerine gerçeği olduğu gibi kabul etmek daha sağlıklı olacaktır. Gelecekte henüz dünyaya bile getirmediğimiz çocuklarımız bu koşullar altında sağlıklı birer bireyler olarak yetişemeyecek… Siz kendiniz için tüm görevlerinizi artık yerine getirdiniz ve tamamlandınız, farkındalığınıza biraz bilinç getirmek istiyoruz, unutmayın ki geçmiş dündür yarın gelecek olacaktır gerçek şu andır.
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