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ODTÜ Mezuniyet Törenine Pankartlar Damga Vurdu !

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ODTÜ Mezuniyet Törenine Pankartlar Damga Vurdu !
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20 Eylül 2021 - 16:01
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ODTÜ’de Rektör Verşan Kök’ün katılmadığı mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 1

ODTÜ Rektörlüğü’nün vakaların artmasını gerekçe göstererek yapmama kararı aldığı, her yıl gelenekselleşen ve birçok konuda birbirinden önemli mesajlar veren pankartlı mezuniyet töreni, bu yıl yine Devrim Stadyumu’nda gerçekleşti.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 2

Mezuniyet törenine rektör Verşan Kök katılmadı. Öğrencilerin yine renkli görüntüleri ve anlamlı mesajları hafızalara kazındı.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 3

 5 öğrenci, “Devrimde Kayyumsuz Mezuniyet” töreni girişinde ellerindeki pankartları ve öğrenci kimliklerini polise kontrol ettirmedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 4

Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Vakaların arttığı” kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denilmişti.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 5

Öğrenciler ODTÜ’deki geleneği bozmayarak, Verşan Kök’ün ve yönetimin gelmediği mezuniyeti gerçekleştirdi.

Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 6
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 7
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 8
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 9
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 10
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 11
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 12
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 13
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 14
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 15
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 16
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 17
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 18
Gelenek bozulmadı: ODTÜ mezuniyet törenine pankartlar damga vurdu! - Sayfa 19
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ODTÜ Mezuniyet Törenine Pankartlar Damga Vurdu !
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