ODTÜ Mezuniyet Törenine Pankartlar Damga Vurdu !

Rektörlük, 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti göndermiş, “Vakaların arttığı” kaydedilen iletide, “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır” denilmişti.