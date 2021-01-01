Neden Ayrıldıkları Belli Oldu

İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığına dair ilginç iddialarda bulundu.
Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye’de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.
Can Yaman gibi İtalya’da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor.
İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.
Kerem Bürsin, iddiaya göre Sarıkaya’ya evlenme teklif etti ve güzel oyuncu teklifi kabul etti.
Ancak evlenmek için bir şartı vardı.
Söz konusu şart ikili arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden oldu.
İtalyan magazin sitesi Chiecosa’nın öne sürdüğüne göre Sarıkaya, Kerem Bürsin’den öyle bir talepte bulundu ki artık işler geri dönülemez bir hal aldı.
İddiaya göre Sarıkaya, Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak istedi.
Sarıkaya’nın bu talebi Bürsin’i çileden çıkarttı.
Daha sonrasında ise çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı ve birdaha yan yana gelmedi.