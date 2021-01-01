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Neden Ayrıldıkları Belli Oldu

Neden Ayrıldıkları Belli Oldu
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07 Ekim 2021 - 14:35

İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığına dair ilginç iddialarda bulundu.

Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye’de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 2

Can Yaman gibi İtalya’da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 3

İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 4

Kerem Bürsin, iddiaya göre Sarıkaya’ya evlenme teklif etti ve güzel oyuncu teklifi kabul etti.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 5

Ancak evlenmek için bir şartı vardı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 6

Söz konusu şart ikili arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 7

İtalyan magazin sitesi Chiecosa’nın öne sürdüğüne göre Sarıkaya, Kerem Bürsin’den öyle bir talepte bulundu ki artık işler geri dönülemez bir hal aldı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 8

İddiaya göre Sarıkaya, Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak istedi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 9

Sarıkaya’nın bu talebi Bürsin’i çileden çıkarttı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 10

Daha sonrasında ise çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı ve birdaha yan yana gelmedi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili çarpıcı iddia! ‘Çileden çıkaran istek sonrası... - Sayfa 11
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