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MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !

MHP İtiraz Etti AKP Vazgeçti !
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15 Ekim 2021 - 14:54

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu üzerinde AKP’nin hazırladığı bazı maddelere MHP’nin itiraz ettiği ve AKP’nin bu düzenlemelerden vazgeçtiği iddia edildi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Cumhur İttifakı bileşenleri AK Parti, MHP ve BBP bir süredir Siyasi Partiler ve Seçim kanunları üzerinde mekik dokuyor. AK Parti’nin hazırladığı metnin bazı maddelerine MHP itiraz etmiş ve metin AK Parti’ye dönmüştü. MHP’nin itirazlarını 7 milletvekili ile sınırlandırılmak istenen daraltılmış bölge, il veya ilçe seçim kurulu başkanlarının en yaşlı üyeler dışında da belirlenebilmesi gibi konular bulunuyor. Anlaşılan o ki AK Parti de bu düzenlemelerden vazgeçmiş…” diye yazdı.

Sarıkaya yazısında, “Türkiye barajının %7’ye indirilmesi konusunda ise AK Parti ve MHP arasında bir uzlaşı var; ancak buna da BBP itirazı söz konusu. Görünen o ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, bu konuda bir adım atmak istemiyor; %7 konusu ‘tescillenmiş’ bulunuyor. Buna karşın Destici, umudunu koruduğunu belirtti ve barajın en azından %3’e inmesi gerektiğinin altını çizerken, ‘Bizim için sıfır olması daha doğrudur’ dedi. İkinci konu ise daha önce de buradan vazgeçildiğini aktardığım daraltılmış bölge sistemi… AK Parti daha önce 5 milletvekili ile sınırlandırılmasını istemişti. Ancak MHP’den itiraz gelince bunun 7’ye çıkarılması görüşü dile getirildi. Ancak bundan kesinlikle vazgeçilmiş görünüyor. Vazgeçilen bir diğer madde de seçim kurullarının başkanlarının o il veya ilçedeki en yaşlı hakim olması konusunda AK Parti’nin getirmek istediği düzenlemeye de MHP’nin olumlu bakmaması üzerine vazgeçildi.” ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti: 

“Üzerinde çalışılan son taslağa göre metinde barajın %7’ye indirilmesiyle birlikte üzerinde uzlaşı sağlanan iki konu daha var. Bunlardan biri seçimlere giderken daha önce CHP’nin İYİ Parti’ye milletvekili aktarımında olduğu gibi, “milletvekili transferiyle grup kurulmasının” önüne geçilmesine yönelik düzenleme var. Buna göre seçime katılmak için partilerin TBMM’de grubu bulunmasının yeterli olacağına ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor. Grubu bulunan partilerin seçime katılma hakkını doğrudan kazanmasının önüne geçiliyor. Bunun yanı sıra milletvekili transferlerine de bir düzenleme getirilmesi üzerinde durulduğundan söz edildi. MHP’nin de desteklediği düzenlemede, bir başka partinin listesinden seçime girip kazananların en az bir yıl o partinin milletvekili olarak görev yapmakla yükümlü olması kuralı getirilmesi isteniyor.”

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