Limerence

Gerçekte var olan aşık olma deneyiminin aşk ve sınırsızlık olarak

tanımlandığı bu psikolojik terim aslında sevginin ve aşkın saplantılı

ve takıntılı olma halidir.

İkiz alev söz konusu olduğu zaman net cevaplar vermeye çalışırken

aslında ruh eşi mi yoksa karma ilişki mi veya sahte ikiz alev ilişkisi

olup olmadığını nasıl anlarız ?

Limerence olarak isimlendirilen psikolojik terim aslında tüm bu

maddeleri içeriyorsa eğer sahte ve karma yönlerinizi ifade eder.

Varoluşsal boyutlarda gerçek anlamda rastladığınızı sandığınız şey

sahte ikiz aleviniz olabilir mi ?

İlişki içerisinde karşı cinse takıntılı olmak ve günlük işlerine bile

odaklanamayacak derecede obsesyon.

Birlikte paylaşılabilecek her an refah ve huzur düzeyinin farkında

bile olmadan sadece karşı cinse manipülatif bir biçimde odaklanma.

Sürekli olarak karşı cinsin her davranışından anlam çıkartarak her

hareketi hakkında bir varsayım veya şüpheci duyular içerisinde olma,

zihin okuma.

Birlikte ilişki içerisindeyken sınırları asla kabullenmeme.

Cinsellik veya birlikte paylaşabilecek şeyler yerine aşk duygusunun

saplantılı bir biçimde ilgi odağı olması.

Eğer tüm bu özellikler ikiz alev sandığınız sahte alevler içerisinde

mevcutsa karmik bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Dünyada çok az

çiftin yaşadığı bu deneyim aslında geçmişte var olan ilişkilerin

reenkarne olarak hayatınıza girmesi ile oluşabilirken reenkarne olmuş

ruhların sizin bireysel sınırlarınızı tamamen yok sayması ile de

oluşabilir; tam anlamıyla karmik bir ilişki hem sahte ikiz alev hem de

toksik bir ilişki olabilir.

Aşk istikrarlı olarak evrensel boyutta varoluşumuzun da içerisinde

bulunduğu mevcut gerçekliğimizin yansımasıdır. Sınırlar yalnızca

insanın akılcı ve hayvansal bedeni ile izah edilebilirken sonsuzluk

bütün ruh parçacıklarında ve enerji boyutlarında her an nefes alma

biçimimizin dengeli ve topraklanmış hali gibi değil midir ?