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Limerence

Limerence
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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14 views
24 Nisan 2023 - 14:23

Gerçekte var olan aşık olma deneyiminin aşk ve sınırsızlık olarak
tanımlandığı bu psikolojik terim aslında sevginin ve aşkın saplantılı
ve takıntılı olma halidir.

İkiz alev söz konusu olduğu zaman net cevaplar vermeye çalışırken
aslında ruh eşi mi yoksa karma ilişki mi veya sahte ikiz alev ilişkisi
olup olmadığını nasıl anlarız ?

Limerence olarak isimlendirilen psikolojik terim aslında tüm bu
maddeleri içeriyorsa eğer sahte ve karma yönlerinizi ifade eder.
Varoluşsal boyutlarda gerçek anlamda rastladığınızı sandığınız şey
sahte ikiz aleviniz olabilir mi ?

İlişki içerisinde karşı cinse takıntılı olmak ve günlük işlerine bile
odaklanamayacak derecede obsesyon.
Birlikte paylaşılabilecek her an refah ve huzur düzeyinin farkında
bile olmadan sadece karşı cinse manipülatif bir biçimde odaklanma.
Sürekli olarak karşı cinsin her davranışından anlam çıkartarak her
hareketi hakkında bir varsayım veya şüpheci duyular içerisinde olma,
zihin okuma.
Birlikte ilişki içerisindeyken sınırları asla kabullenmeme.
Cinsellik veya birlikte paylaşabilecek şeyler yerine aşk duygusunun
saplantılı bir biçimde ilgi odağı olması.

Eğer tüm bu özellikler ikiz alev sandığınız sahte alevler içerisinde
mevcutsa karmik bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Dünyada çok az
çiftin yaşadığı bu deneyim aslında geçmişte var olan ilişkilerin
reenkarne olarak hayatınıza girmesi ile oluşabilirken reenkarne olmuş
ruhların sizin bireysel sınırlarınızı tamamen yok sayması ile de
oluşabilir; tam anlamıyla karmik bir ilişki hem sahte ikiz alev hem de
toksik bir ilişki olabilir.

Aşk istikrarlı olarak evrensel boyutta varoluşumuzun da içerisinde
bulunduğu mevcut gerçekliğimizin yansımasıdır. Sınırlar yalnızca
insanın akılcı ve hayvansal bedeni ile izah edilebilirken sonsuzluk
bütün ruh parçacıklarında ve enerji boyutlarında her an nefes alma
biçimimizin dengeli ve topraklanmış hali gibi değil midir ?

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