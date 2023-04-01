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KÜRESELCİLER NE PLANLIYOR?

KÜRESELCİLER NE PLANLIYOR?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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11 Aralık 2023 - 15:23
NASA güneşin dünyaya yakınlaşacağı hakkında ne zaman haber yapsa küreselciler tarafından çeşitli önlemler alınıyor.
İngiltere başbakan yardımcısının aldığı önlemler ile birlikte her yıl olduğu gibi küresel bir mekanizma devreye girmiştir.
Dünya tarihinde Eylül 1859’da Güneş’te meydana gelen patlama ile birlikte elektrik akımları dünya yüzeyini kasıp kavururken Dünyanın dört bir yanında telgraf sistemleri işlemez hale geldi… 
 
Çoğu güneş patlamaları şiddetli manyetik alanların fotosfere girmesiyle birlikte güneş lekeleri oluşur, güneş patlamaları bu manyetik birleşme ile oluşurlar işte bu ilk oluşum 1859 yılında meydana gelen ”Carrigton olayı” olarak isimlendirilir.
Küreselcilerin panik atak sendromu 
 
Dijital olarak tüm sistemi kilitleme planları yapan küreselciler korku algısını tetikleyerek nasıl bir strateji planlıyor olabilir ?
Dünyada içerisinde bulunduğumuz koşullar artık bizi tamamen bağımlı hale getirmişken özellikle elektrik santralleri güvenliyken insan tarafından yapılabilecek herhangi bir siber saldırı yine insan tarafından düzeltilebilir.
Virüsü üreten Çin ve Amerika arasında gizli anlaşmazlıklar var…
 
Bu anlaşmazlıklar aralarında yine Filistin ve İsrail sorunu olarak gündeme geldiğinde verdiği askeri desteği ve gücü çekmeyen Amerika kazanan olmayacak , tarih boyunca etkileyen stratejik saldırılar gizli anlaşmayı bozabilir mi ?
Amerika askeri gücünü çekmek zorunda bu içerden iletilen siber saldırı onların sonunu getirecek noktaya gelebilir.
 
NASA ne zaman haber yapsa küreselciler yeni sempozyum kurgulayıp akıllara durgunluk verirken olayları göründüğü gibi anlamak yerine üç boyutlu düşünmek daha sağlıklı olacaktır. İnsan eli ile yapılan her şey güç faktörlerini elinde tutan çeşitli güçler aracılığı ile desteklenmektedir.
Modern çağın korku ve kaygılarını tetikleyen küreselciler için dipnot tamamen elektriği götürebilecek bir teknoloji yoktur.
Dijital bir sistem olmadan dünyaya ve insanlara zaten hâkim olamazlar , söz ettikleri kaynak her an darbe yaşayacaklarını bildikleri anlaşmazlıklardan kaynaklı olarak yaşayacakları siber saldırıların ön bilgilendirmesidir.
Bir Netflix dizisi olan YAKAMOZS245 dizisini izlemenizi tavsiye ederim, bilimsel olarak uyarlanmış bu dizi artık keşfin gelecek yıllarda okyanuslara açıldığını uçaklardan deniz altı yolculukların başlayacağını işaret ediyor. Güneşin canlıların yaşamı için ne kadar önemli olduğunu anlamak adına muhteşem bir film , tavsiye ederim… Nükleer bir savaş bir ülkeyi değil o ülkenin belirli şehirlerini yok edebilecek güçtedir, batının korkuları sanılan algının aksine modern çağın aydınlanma problemi yeni keşiflere ışık tutmak için sinyallerden öteye geçemeyecek güçtedir…
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