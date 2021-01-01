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Cinsel Saldırı Şüphelisi Nazi Sempatizanı Çıktı !

Cinsel Saldırı Şüphelisi Nazi Sempatizanı Çıktı !
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07 Ekim 2021 - 12:39
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde cinsel saldırı suçundan yakalanan bir adamın evinde değeri 3 milyon Euro’yu bulan Nazi dönemi eşyaları çıktı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir cinsel saldırı şüphelisini arayan polis ekipleri, 58 yaşındaki adamın evine düzenledikleri baskında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

İsmi açıklanmayan adamın evinden Nazi dönemine ait 1000’den fazla eşya çıktı. Ele geçirilen eşyalar arasında Adolf Hitler fotoğrafları, Nazi üniformaları, bayraklar, madalyalar, dergiler, çeşitli belgeler ve tabloların yanı sıra söz konusu döneme ait silah ve mühimmatların da yer aldığı öğrenildi.

‘SOYKIRIMI REDDEDEN BİR HOMOFOBİK’

Soruşturmayı yürüten polis ekibinden Luis Armond yaptığı açıklamada, “O zeki ve kendini açıkça ifade edebilen bir adam. Ancak aynı zamanda Yahudi soykırımını reddeden ve homofobik biri. Eşcinselleri avladığını söyleyen bir pedofili” dedi.

Şüphelinin varlıklı bir aileden geldiğini belirten Armond, değeri 3 milyon Euro’yu (30.8 milyon TL) bulan Nazi koleksiyonunu bu şekilde bir araya getirdiğini düşündüklerini söyledi.

Polis, şüphelinin Nazi ve diğer aşırı sağ gruplarla bağlantısını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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