CHP sosyal ağlarda bant daraltılması kararına suç duyurusunda bulundu

CHP, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkında, sosyal ağlarda iletişimde bant daraltılması kararı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.