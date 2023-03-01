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Batı İsrail karşısında neden sessiz ?

Batı İsrail karşısında neden sessiz ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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25 Aralık 2023 - 16:43

21. yy. da tek kutuplu dünyadan çok kutuplu düzene geçiş istihbarat,
teknoloji, jeopolitik ve ticaret savaşlarına zemin hazırlamaktadır.

En önemlilerinden biri deniz yolu ticareti ve kalkınma yolu projesidir.

İsrail’in saldırılarına batı neden sessiz ?

ABD Türkiye ve Çin’in bölge üzerindeki hesapları ayrı bir tartışma konusudur.

Ekonomik kriz ABD’de kontrol altına alınmış fed politikaları
sabitlenmiş fakat gelecek yıl üç kez değişiklik göstereceğinin
sinyallerini vermiştir, özellikle 8 Ocaktan itibaren yansımalarını
göreceğiz.

Mevcut insan gücü dışında yönetim mekanizmasına herhangi bir saldırı
mümkün değildir , elektrik kesintisi üzerine NASA’nın yaptığı açıklama
ilginç bir bakış açısı olarak kişisel bir yorum gözetmektedir.

Dünya genelinde günümüz teknolojisi 21. yy. Korku ve kaygılarını
tetikliyor aynı zamanda amaç insanları bu şekilde bir arada tutmaktır.

Batı İsrail’e destek mi veriyor ?

İsrail her ölüm girişiminde kendi geleceğini yok ediyor , bu şekilde
bir iktidar vizyonsuz bir hedef onların sonunu hazırlayacak… İsrail
böl ve yönet taktiği Hamas’ı yok edemez batı Şeria’da hamasın
yükselmesi savaş sonrası İsrail’e güven tamamen azalmıştır.

İsrail Hamas karşısında askeri olarak kayıplar vermektedir.

Hamas’tan başka bir isimle yeniden yapılanması sonucunu doğurabilir.

İsrail’in Kızıldeniz’de saldırı girişimi savaşı büyütebilir. ABD
savaşı kontrol altına almaya çalışırken , gerçeklikten kopmuş
stratejileriyle kendi sonunu hazırlayan İsrail’in hazin sonunu
göreceğiz.

Dünya ekonomisinde petrol ve türevlerinin yükselmesi ekonomik savaşlar
ve tedarik zinciri problemlerini oluşturacak…

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