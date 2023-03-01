Batı İsrail karşısında neden sessiz ?

21. yy. da tek kutuplu dünyadan çok kutuplu düzene geçiş istihbarat,

teknoloji, jeopolitik ve ticaret savaşlarına zemin hazırlamaktadır.

En önemlilerinden biri deniz yolu ticareti ve kalkınma yolu projesidir.

İsrail’in saldırılarına batı neden sessiz ?

ABD Türkiye ve Çin’in bölge üzerindeki hesapları ayrı bir tartışma konusudur.

Ekonomik kriz ABD’de kontrol altına alınmış fed politikaları

sabitlenmiş fakat gelecek yıl üç kez değişiklik göstereceğinin

sinyallerini vermiştir, özellikle 8 Ocaktan itibaren yansımalarını

göreceğiz.

Mevcut insan gücü dışında yönetim mekanizmasına herhangi bir saldırı

mümkün değildir , elektrik kesintisi üzerine NASA’nın yaptığı açıklama

ilginç bir bakış açısı olarak kişisel bir yorum gözetmektedir.

Dünya genelinde günümüz teknolojisi 21. yy. Korku ve kaygılarını

tetikliyor aynı zamanda amaç insanları bu şekilde bir arada tutmaktır.

Batı İsrail’e destek mi veriyor ?

İsrail her ölüm girişiminde kendi geleceğini yok ediyor , bu şekilde

bir iktidar vizyonsuz bir hedef onların sonunu hazırlayacak… İsrail

böl ve yönet taktiği Hamas’ı yok edemez batı Şeria’da hamasın

yükselmesi savaş sonrası İsrail’e güven tamamen azalmıştır.

İsrail Hamas karşısında askeri olarak kayıplar vermektedir.

Hamas’tan başka bir isimle yeniden yapılanması sonucunu doğurabilir.

İsrail’in Kızıldeniz’de saldırı girişimi savaşı büyütebilir. ABD

savaşı kontrol altına almaya çalışırken , gerçeklikten kopmuş

stratejileriyle kendi sonunu hazırlayan İsrail’in hazin sonunu

göreceğiz.

Dünya ekonomisinde petrol ve türevlerinin yükselmesi ekonomik savaşlar

ve tedarik zinciri problemlerini oluşturacak…