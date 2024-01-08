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2024 KEHANETLERİ

2024 KEHANETLERİ
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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08 Ocak 2024 - 18:17

2024’te ülkeler arasında güvenlik sağlamaya yönelik adımlar atılırken küresel çapta büyük bir ekonomik kriz meydana gelecek.

Ekonomik güç batıdan doğuya geçiş yapacak.

Gelişen teknoloji ile kansere tedavi bulunurken insanlar büyük bir hastalıktan kurtulacak.

Küresel çapta yıkıcı doğal afetler meydana gelecek.

Pasifik kıyılarında bir deprem meydana gelecek.

İnsanlar gelişen teknoloji ile birlikte bilinç ötesi varlıkları algılayabilir düzeyde olacak.

Rusya, Hindistan ve Çin büyük bir tehdide karşı birleşerek hamle yapacak.

Geliştirilen teknoloji sayesinde ilerleyen yıllarda büyük bir yanardağ patlamasına engel olunacak.

2024 yılında küresel çapta özellikle ülkeler bireysel olarak güvenlik sağladığını düşünürken açıklar oluşacak ve büyük darbeler meydana gelecek.

İçerisinde bulunduğumuz bu çağ insan psikolojisi üzerinde ilginç etkileri ile kendisini gösteren kuşak çatışması ben bilirimcilerden daha öteye geçerek teknolojide büyük bir devrim yaratacak.

Yeni nesil meslekler eskisinden çok daha farklı olurken değişen koşullara uyum sağlayamayan bilincin yok oluşuna zemin hazırlayacak.

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