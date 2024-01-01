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Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise…

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Kasım 2024 - 17:00

Servetleri dudak uçuklatıyor! Yalılar, rezidanslar, apartmanlar, oteller, dönüm dönüm araziler… Kimi emlak zengini, kimi otel sahibi. Türkiye’nin ünlü kadınları, kazançlarıyla kendilerine hatırı sayılır servetler yaptılar… Peki Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları arasında ilk 10’da hangi isimler var? İçlerinde Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can da var… İşte Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları ve dudak uçuklatan servetleri..

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...

Temiz magazin sayfasının haberine göre Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları listesinde ilk 10’da 1. sırada Seda Sayan var.

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...

Listenin ilk sırasında yer alan Seda Sayan, çok uzun yıllardır astronomik ücretlerle ekranda program yapıyor. Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, son olarak Etiler’de uzun yıllardır Şamdan olarak bilinen mekanı da satın aldı.

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
Seda Sayan’ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerde evleri olduğu gibi, İstanbul’un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri, Amerika Miami’de evi var.

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
2. sıra Sibel Can’ın!Sibel Can, adeta “ergen”lik günlerinden beri sahnelerde. Oryantal olarak başladığı çalışma hayatında, assolist olarak sahneye çıkmayı başarmış biri. Hiç ara vermeden, sahneye çıkan ve sahneden astronomik ücretler kazanan Sibel Can, aynı zamanda dizi ve tv programlarına da imza attı. O da gayrimenkul zengini bir ünlü.

Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
Amerika’da Miami’de ev alan ilk ünlü!Beykoz’daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can‘ın Nakkaştepe’de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika’da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. Sibel Can, Amerika’da Miami‘de ev alan ilk ünlü kişi… Yıllar önce Hakan Ural’la ayrılma aşamasında bile ayrılmak için Ural’a ödeme yaptığı, yine bir çocuğunun babası olan Sulhi Aksüt’e de mali olarak destek olduğu, magazin arşivinin tozlu sayfalarında duruyor.

Onlar Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
SEZEN AKSU!Türkiye‘de yalıda oturan sadece 3 ünlü isim var: Sezen Aksu & Ebru Gündeş ve Gülşen Bubikoğlu. Gündeş ve Bubikoğlu’nun yalıları eşlerinden ama, Sezen Aksu’nun yalısı tamamen kendi kazancından. Hayatımıza dokunan yüzlerce şarkının yaratıcısı ve yorumcu olan Sezen Aksu, sahne ve şarkılarından elde ettiği gelirini gayrimenkule yatıran, akıllı yatırımlar yapan ünlülerden de biri. Ses kayıt stüdyosu, araçları, gayrimenkulleri ve yalısı ile Sezen Aksu, listenin 3. sırasında…

Onlar Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
Şüphesiz Türkiye‘nin en önemli isimlerinden biri Emel Sayın. Usta yorumcu yıllar içinde onlarca film ve tv dizileri çevirse de, asıl mal varlığını sahneden elde etti.
Onlar Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
Emel Sayın’ın pek çok kişinin bilmediği; Marmaris’te bir oteli var.
Onlar Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
İstanbul‘un orman bölgesi olan Demirciköy’de malikanede oturan Emel Sayın da kazancını gayrimenkul ve ticarete yatırdığı için, hatırı sayılır bir servetin sahibi.
Onlar Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise...
Listede pek çok kişinin şaşıracağı bir isim Aşkın Nur Yengi ama, usta yorumcu sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran, üstelik de “cimri” demeyelim de “tutumlu” diyebileceğimiz bir karaktere sahip.Böyle olunca da gelsin yatırımlar…

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