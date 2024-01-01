Onlar Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları! Kiminin yalısı var, kiminin oteli.. Seda Sayan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Hadise…

Servetleri dudak uçuklatıyor! Yalılar, rezidanslar, apartmanlar, oteller, dönüm dönüm araziler… Kimi emlak zengini, kimi otel sahibi. Türkiye’nin ünlü kadınları, kazançlarıyla kendilerine hatırı sayılır servetler yaptılar… Peki Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları arasında ilk 10’da hangi isimler var? İçlerinde Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can da var… İşte Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları ve dudak uçuklatan servetleri..

Temiz magazin sayfasının haberine göre Türkiye’nin en zengin kadın sanatçıları listesinde ilk 10’da 1. sırada Seda Sayan var.

Listenin ilk sırasında yer alan Seda Sayan, çok uzun yıllardır astronomik ücretlerle ekranda program yapıyor. Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, son olarak Etiler’de uzun yıllardır Şamdan olarak bilinen mekanı da satın aldı.