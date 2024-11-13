Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi’den sonra kendini baştan yaratmış
Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ve son olarak Galatasaray’ın yıldız oyuncu Icardi’yi Arjantinli rapçi L-Gante’yle aldatan Wanda Nara’nın estetiksiz hali gündem oldu. Nara’nın değişimi şoke etti.
10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftiyle ilgili gündem bir türlü durulmuyor.
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Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının ‘aşk’ dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti.
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Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L – Gante ile öpüşmüştü.
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi‘nin sakatlanmasının ardından da Wanda Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaşmıştı.