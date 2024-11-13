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Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu!

Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2024 - 18:04

Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi’den sonra kendini baştan yaratmış

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ve son olarak Galatasaray’ın yıldız oyuncu Icardi’yi Arjantinli rapçi L-Gante’yle aldatan Wanda Nara’nın estetiksiz hali gündem oldu. Nara’nın değişimi şoke etti.

Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış - Sayfa 1

10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftiyle ilgili gündem bir türlü durulmuyor.

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Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış - Sayfa 2

Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının ‘aşk’ dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış - Sayfa 3

Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L – Gante ile öpüşmüştü.

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Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış - Sayfa 4

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi‘nin sakatlanmasının ardından da Wanda Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaşmıştı.

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