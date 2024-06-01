Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve akabinde ev hapsi verilen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı ve sessizliğe gömüldü.

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren ve ev hapsiyle serbest kalan Ortaç, radikal bir karara imza attı.

INSTAGRAM’INI KAPATTI

Ev hapsi alan Serdar Ortaç, radikal bir karar aldı ve Instagram hesabını sabah saatlerinde kapattı. Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamazken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Son dönemlerde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, bazı sosyal medya platformlarından yasa dışı bahis reklamı yapmış ve tepki çekmişti.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMI

Son dönemlerde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, bazı sosyal medya platformlarından yasa dışı bahis reklamı yapmış ve tepki çekmişti.