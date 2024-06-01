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MALTA’DAKİ OLAYLAR BENDE KALSIN MEMETALİİİ BEYY!

MALTA’DAKİ OLAYLAR BENDE KALSIN MEMETALİİİ BEYY!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Kasım 2024 - 18:28

MALTA ‘daki olayın gerçeği şimdilik bende kalsın.

#mehmetalierbil ve #serdarortac olayının gerçeği neydi?
Anlattıkları doğru mu?
Biz derinlemesine araştırdık ve her şeyi öğrendik.

Gerçek daha sonra;
Ama önce size O bahsettikleri #malta ‘yi anlatayım.

Fakat bu durumda Akdeniz’de en çok yatırım yapılan şövalyeler ülkesini Osmanlı bile topraklarına dahil edememiş.
2 kez tatil yaptığım..
Malta ve özel bilgiler..

Bizde Türkiye’de ki Malta Cumhuriyetinin en yetkili kişişi ( Embassy of the Republic of Malta ) – Büyükelçi Theresa Cutajar ile @businesschannelturkdergi röportajı için Biraraya Geldik..

600.000 yakın nüfusuyla koşın 1.000.000 yazın 1.500.000 kişinin yaşadığı yeryüzü cennetinin başşehri #valetta ..

peki Mehmet Ali erbil ile Serdar ortaç buraya neden gitmişti söyledikleri doğru muydu ?

tüm açıklığınla her şey bizde ama Malta onların anlattığı gibi bir ülke değil ..
Avrupa’nın İrlanda, İzlandadan sonra ekonomi ve tercih edilen ülkesi.

Ve ülkede çok enteresan en az suç işlenen ülkelerden biri her şey yasal ..

yasal olmayan tek şey yalan 😃
Mehmetali SERDAR ORTAÇ hesabını bir müddet durdurmak da çok büyük akıllılık etti .

Sende bence kapa Mehmetali.

Mehmetali sana bir kıyak, Şu etkileşim yapmış olunan etiketlediğin her şeyi kaldır. Ve hesabını bir müddet bu olay Unutulana kadar kapa..

Bu arada

Malta Avrupa’nın güneyinde, Akdeniz’in üzerinde bulunan bir ada ülkesidir. Sicilya’nın yaklaşık 90 km güneyinde yer alan Malta ile Tunus, Libya, İtalya ve Yunanistan’ın deniz sınırı bulunur. Malta’nın hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmaz.
Tavsiye ederim.
Mehmet Ali’yle Serdar yaptığı şey için değil ama tatil için müthiş bir ülke haberiniz olsun tavsiye ederim ..

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