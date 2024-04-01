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HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Kasım 2024 - 10:56
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“Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil”,

“Tabii”de izleyiciyle buluşacak

TRT’nin dijital platformu “Tabii” muhteşem bir diziye başlıyor…

Duayen gazeteci Ömer Erbil’in kaleme aldığı “Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil” izleyicisyle buluşacak…

Dizinin yönetmen koltuğunda, “Tabii”de yayınlanan “Dünyayı Darp Edenler” belgeseline de imza atan Nihal Ağırbaş Sarıkaya oturuyor.

Cast ve proje koordinatörlüğünü büyük TV projelerinde adı sıkça geçen Cem Gülaç, Cem Ajans Ve CG Pictures Adına Üstleniyor…

“Polis Cemil” karakterine Gürbey İleri hayat verirken,  Melisa Berberoğlu, Abidin Yerebakan ,Metin Keçeçi, Mehmet Çepiç, Kahraman Sivri, Erol Yavan, Cenan Çamyurdu, Önem Pişkin, Levent Sülün, Betigül Ceylan ve Hayati Akbaş gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Ünlü haber spikeri Deniz Bayramoğlu da dizide, dönemin önde gelen bir basın mensubunu canlandırıyor. Titiz araştırmalarla hayata geçirilen “Tabii” orijinal yapımı “Şeytan Adası’nda Esir Türk: Polis Cemil”in iyi bir yayın performansı çıkaracağı tahmin ediliyor.

 

POLİS CEMİL EFENDİ KİMDİR:

“1335 senesi 31 Ağustosu’nda Ayasofya’da bir manzaraya şahit oldum. Yedi sekiz Fransız askeri iki Türk hanımına tecavüz ediyordu. Ateş ettim, benimle beraber birçokları ateş etti. Neferlerden ikisi öldü. Fransız Divan-ı Harbi beni on sene kürek cezasına mahkûm etti. Bir zaman Fransız hapishanelerinde mekik dokudum. (…) Bir sabah bizi bir vapura bindirdiler. (…) Günlerce gittik. (…) Nihayet uzun bir yolculuktan sonra Güyan’a vasıl olduk. (…) İşte burada bana numaramı verdiler: 45090. Bu günden itibaren ismi, hüviyeti, cinsiyeti meçhul numaralı bir adam olmuştum. Artık ben numara ile çağırılan, ismi, milliyeti, cinsiyeti unutulan meçhul bir adamdım.”

Polis Cemil Efendi

 

Polis Cemil Efendi’nin Fransa’nın muhtelif hapishanelerindeki mahkûmiyetinin ardından adeta bir ölüm-kalım savaşı vereceği Fransız Guyanası’ndaki Saint Laurent Hapishanesi, Malgaches Çalışma Kampı, Cayenne Hapishanesi ve Şeytan Adası’nda geçen çileli esaret hayatı hatıralarını 1929 yılında Akşam gazetesi Türk okuyucularıyla buluşturmuştur. Vakar sahibi bir Türk polisinin nefes kesici maceralarını ilk yayımlanışından seneler sonra “Tabii” platformunda soluksuz hikaye olarak izleyeceğiz… .

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