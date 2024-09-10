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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Eylül 2024 - 17:18
‘Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman’la ilgili “Bir video çekti, ‘tükenmişlik sendromu yaşıyorum’ diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık” dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 1

Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses’in YouTube programı ‘Bana Baştan Anlat’a katıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 2

Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman’la ilgili konuştu.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 3

Turgut, “Çok ciddi bir problem yaşadık. Bir video çekti, ‘tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum’ diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık” ifadelerini kullandı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 4

Turgut, sözlerine şöyle devam etti:

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 5

“Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış… Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak.”

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 6

Özlem Gürses bu açıklamanın ardından Faruk Turgut’a “Peki, Müjde’nin karakterine birini buldunuz mu?” diye sordu. Turgut ise “Biz dizide o karakteri öldüreceğiz” dedi.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 7

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde ‘Alev’ karakterine hayat veren Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 8

30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!” ifadelerini kullanmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 9

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Uzman, bir süre sonra da diziyi bırakmaya karar vermişti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 10
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 11
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 12
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 13
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu: Ciddi problem yaşadık, yeni diziyle anlaştı - Sayfa 14

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