Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından Müjde Uzman yorumu

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde ‘Alev’ karakterine hayat veren Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar.