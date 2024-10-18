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Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! “Evliyken görüştüğün”

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! “Evliyken görüştüğün”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:38
Oyuncu Hazal Subaşı ile yeni aşka yelken açan Oğuzhan Koç hakkında gündem olan bir iddia dikkat çekti. Didem Delen Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir ile evliyken bir kadınla görüştüğünü ve şu anda o kadınla beraber olduğunu iddia etti.

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 1

2022 yılında Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç aradığı aşkı oyuncu isimde bulundu.

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 2

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı ve el ele de görüntülendi.

 

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 3

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Didem Delen Koç hakkında çok iddialı ifadeler kullandı.

 

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 4

Yorumcu “Bakalım kaç hafta pardon kaç saat sürecek? Çünkü onun zaten görüştüğü birisi var uzun zamandır hatta bu görüştüğü kişiyle Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu. Hatta adres vereyim Oğuzhan izlersen Bahçeşehir’de oturan kız arkadaşın var ya hani… Senin sürekli görüştüğün bir türlü vazgeçemediğin” diyerek ağızları açık bıraktı.

 

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 5

Delen iddiasını sürdürerek “Kopamadığın kız arkadaşın var ya kulede oturuyor. O kızdan bir şekilde vazgeçemiyor evliyken de görüşüyordu. Kopamıyor ama ünlü bir kadınla da ilişki yaşayıp ünsüz biriyle de olamaz. Hazal ile devam eden bir reklam sürecine girdi” dedi.

 

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 6

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 7

Çiftin ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı.

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 8

Hazal Subaşı‘na ayrılık nedeni sorulunca

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 9

‘Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık…’ diyerek yanıt vermişti.

Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün" - Sayfa 10
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