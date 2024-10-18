Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! “Evliyken görüştüğün”

Yorumcu “Bakalım kaç hafta pardon kaç saat sürecek? Çünkü onun zaten görüştüğü birisi var uzun zamandır hatta bu görüştüğü kişiyle Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu. Hatta adres vereyim Oğuzhan izlersen Bahçeşehir’de oturan kız arkadaşın var ya hani… Senin sürekli görüştüğün bir türlü vazgeçemediğin” diyerek ağızları açık bıraktı.