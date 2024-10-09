Galatasaraylı Mauro Icardi ve Wanda Nara’dan yeni kare

Ayrıl-barış süren ilişkileriyle gündemi bir hayli meşgul eden Mauro Icardi ile Wanda Nara’dan yeni bir kare daha geldi.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılacakları konuşulan Wnda Nara, barıştı.

Uzun süredir ayrıl-barış ilişkileriyle Tükiye gündemini meşgul eden ikili, yeniden aşk tazeledi.

İkilinin barışmasının ardından, Mauro İcardi soluğu Arjantin’de aldı.

Ünlü yıldı burada Wanda Nara ve çocuklarıyla, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi.

İLK KERE KIZIYLA GELDİ

Kızıyla bir fotoğrafını yayımlayan Mauro Icardi, “Küçük prensesim uyuyacak. İyi geceler” notunu düştü.

DİĞER KARE WANDA’YLA

Ardından, Wanda Nara ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi, “Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler” ifadesini kullandı.