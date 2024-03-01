Kendinizi Tanımak: Öz farkındalığın gücü

Evrende her şey enerjidir. Zihnimizin gücüyle düşüncelerimizi olumlu bir şekilde değiştirebilirsek ve öz farkındalığımızın gücü artar ve hayallerimize giden yolu kolaylaştırabiliriz. Bunu gerçekleştirmenin en etkili yolu olumlama yapmaktır.

Evrenin bir ahengi ve titreşimi vardır. Doğa, hepimize karşılıksız huzur, şefkat ve güven gibi temel duygular hissettirir. Peki, kendiniz için ne kadar huzur verici, şefkat dolu ve güvenli bir ilişki içindesiniz? Yaşam enerjinize odaklanın ve kendinizde eksik bulduğunuz tüm kusurların tam aksini düşünün. Zihniniz bir süre sonra bunu kabul edecek ve içerisinde bulunduğunuz evrende daha uyumlu , güçlü titreşimleri kendinize çekeceksiniz.

Dinlediğiniz müzikler, yediğiniz yiyecekler, izlediğiniz filmler ve yürüdüğünüz yol bile hayatınıza yön verir. Tüm bu unsurlar, hayatınızı etkileyen önemli faktörlerdir. Eğer içinde bulunduğunuz koşullar hoşunuza gitmiyorsa, ağaç değilsiniz; yerinizi değiştirebilirsiniz. İşte bu, konfor alanınızın dışına çıkmaktır. Bir seçim yaptığınızda, önceden aldığınız kararlar artık hayatınızda etkisiz hale gelecektir. Siz konfor alanınızın dışına çıkmaya ne kadar isteklisiniz ?

Kelimelerinizi konuşurken özenle mi seçiyorsunuz, yoksa sürekli negatif mi düşünüyorsunuz? Eğer konuştuğunuz kelimelerin sihirli bir güce sahip olduğunu bilseydiniz, hayatınızda nelerin daha farklı olmasını isterdiniz? Bugünden itibaren kelimelerinizi dikkatle seçerek konuşmaya başlayın; bir süre sonra hayatınızdaki mucizelere tanıklık edeceksiniz. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, düşüncelerinizin de değiştiğini fark edeceksiniz. Henüz tadını hiç deneyimlemediğiniz bir tatlı hakkında yorum yapamazsınız, değil mi? Olumlamalar hayatınızda güçlü etkiler yaratır.

“Kaderim” demek, boyun eğmek ve kendi potansiyelinizi küçümsemek anlamına gelir. Unutmayın ki, siz seçim yapma iradesine sahip bir canlısınız. Öz saygınıza ve öz farkındalığınıza daha fazla özen göstermelisiniz; kendinize karşı daha yapıcı ve daha şefkatli olmalısınız.