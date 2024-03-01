İLELEBET PAYİDAR

İLELEBET PAYİDAR

Bağımsızlığımızın yıkılmaz kalesi,Atamızın Türk milletine en büyük mirası,gözbebeğimiz cumhuriyet,geçtiğimiz günlerde 101 yaşına bastı.Dile kolay ! İlk kurulduğu yıllarda çok ömrü olmayacağı öngörülen, hatta İngilizlerin 2 yıl ömür biçtiği cumhuriyet “dahili ve harici bedhahlar”a rağmen ulu bir çınar misali 101 yıldır sapasağlam ayakta duruyor.

Cumhuriyeti tanımlamak istediğimizde,alışılagelmiş bir biçimde “halkın kendi kendini yönetme biçimi” olarak tanımlarız.Çünkü cumhuriyetin özü,benliği “cumhur” yani halktır.Halkın iradesinden doğan,gücünü halktan alan,bağımsızlık uğruna 101 yıl önce yakılan hiç sönmeyecek bir meşaledir.

29 Ekim 1923’te,Gazi Mustafa Kemal Atatürkün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile cumhuriyetimizin hukuki temeli atılmış oldu.Halk,padişaha kulluk etmekten kurtuldu.Kölelikten efendiliğe yükseldi.Ezilenleri korudu,kimsesizlere yuva oldu cumhuriyet.İmkansız görünen herşeyi imkanlı hale getirdi, tabiri caizse olmazları oldurdu.

Merhum devlet büyüğümüz Süleyman Demirel’in Cumhuriyet tanımını örnek vermek isterim.”Eğer bana ‘ Cumhuriyet nedir?’ diye sorarsanız size cevabım şudur: ‘Cumhuriyet benim işte. İslamköy’den çıkan bir köylü çocuğunu Cumhurbaşkanı yapan Cumhuriyet’tir.Bunu büyük Atatürk’e borçluyuz.”

Şahsen bugün bir kadın olarak kendi düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebiliyor ve bu satırları özgürce yazabiliyorsam, hayatın içinde bir rolüm,toplumda bir değerim var ise hepsi cumhuriyet sayesinde.Bugün bu ülkede eşit şartlarda yaşamımızı sürdürüyorsak, seçme ve seçilme hakkına sahipsek,inandığımız dine ibadetimizi özgürce yapabiliyorsak bunları Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.

Bizler tarihi beş bin yılı aşkın yüce Türk milletiyiz. Mazide söylemiş olduğu sözleri atide tanıklık ederek idrak ettiğimiz Atamızın ifade ettiği gibi : “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” İşte bu söz topraklarımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için bizlere verilmiş bir emanettir. Atatürk’ün “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” sözü, onun kurduğu Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin ebedi simgesi olduğuna işaret eder. Bu ifade, Cumhuriyet’in yalnızca bir dönemin siyasi yapısı değil, köklü bir devlet felsefesi ve milletin onurlu duruşunun teminatı olduğunu vurgular. Atatürk’e göre, Cumhuriyet’in payidar kalması demek, Türk milletinin, egemenliğini hiçbir iç veya dış tehdide boyun eğmeden koruyabilmesi demektir. Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik, adalet ve bilim üzerine kurulu bir geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Atatürk, bu sözle Türk milletine, Cumhuriyet’in getirdiği değerlerin korunması ve yaşatılması gerektiğini, her neslin bu mirasa sahip çıkmasının önemini hatırlatır. Özetle, bu ifade, milletin bağımsızlık ruhunu ve Cumhuriyet’in sonsuza dek var olmasını hedefleyen sarsılmaz bir iradeyi temsil eder.Sözün özü kimsesizlerin kimsesi olmuş bu cumhuriyet evden bin kişi çıkıp bir kişi dönenlerle, cephede savaşırken üzüm hoşafı ve yarım ekmek ile günü geçirenler ile,276 kilogramlık top mermisini sırtında taşıyan Koca Seyit ile ve ayağındaki çarıklarla yedi cihana meydan okuyan ulu başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanıldı.Ne şeyhlerin,ne dervişlerin yıkmaya gücü yetmez.