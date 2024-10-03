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2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı….

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı….
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 17:11

Pandemi sonrasında değişen tüketici alışkanlıkları, tamirci esnafının iş yükünü büyük ölçüde artırdı. Çanta, ayakkabı ve valiz gibi ürünlerin yüksek fiyatları, tüketicileri tamir yoluna yönlendiriyor. Bu durum, tamircilerin işlerini 2-3 kat artırmış durumda..

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...

Pandemi sonrası ekonomik koşulların değişmesi, tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere yol açtı. Artan fiyatlar, vatandaşları yeni ürünler almak yerine eskilerini tamir ettirmeye yönlendirirken, özellikle çanta, ayakkabı ve valiz tamiri gibi alanlarda faaliyet gösteren esnafın iş yükü katlanarak arttı. Sektörde 33 yıllık tecrübeye sahip tamirci Mecnun As, pandemi sonrasında işlerinde 2-3 kat artış yaşadıklarını belirterek, artan taleplerle başa çıkmak için başka ustalardan destek aldıklarını ifade ediyor

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...

Deforme Olan Eşyalar Çöpe Gitmiyor

Pandemi öncesinde deforme olmuş bir eşyanın çoğu zaman çöpe atıldığını ifade eden tamirci esnafı, artık müşterilerin bu eşyaları onarım için getirdiğini belirtiyor. Özellikle ayakkabı, çanta ve valiz tamirinde ciddi bir artış yaşandığını söyleyen 33 yıllık tamirci Mecnun As, iş yoğunluğuna dikkat çekerek şunları söylüyor: “Pandemi sonrası alım gücü değiştiğinden birçok kişi tamir yoluna başvuruyor. Önceden rutin olan işlerimiz, pandemi sonrası 2-3 kat arttı. Talepleri karşılayabilmek için başka ustalardan destek alıyoruz.

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...

Yükselen Fiyatlar Tamire İlgiyi Artırıyor

Sıfır ayakkabı, çanta ve valizlerin yüksek fiyatları nedeniyle tamir işlerinin arttığını vurgulayan As, “Bugün ortalama bir ayakkabı 2 bin TL’den başlıyor. Markalı ürünlerde bu fiyat 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla insanlar tamire yöneliyor. Spor ayakkabılar başta olmak üzere botlar da tamir için sıklıkla getiriliyor. Çantalar ve valizlerde de özellikle fermuar, çekme sapları ve tutma sapları gibi tamir talepleri çok fazla” diye konuştu.

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...

Çırak Bulunamıyor, Usta Sayısı Yetersiz

Tamirciler, artan talepler karşısında ustaların azlığından şikayetçi. “Alttan yetişen çırak yok, ama piyasadaki ustalarla işimizi yürütmeye çalışıyoruz” diyen As, iş yoğunluğuna rağmen çırak bulmanın zorlaştığını belirtiyor. Pasajlardaki tamircilerin önünde tamir edilmeyi bekleyen ayakkabı, çanta ve valizler sıralanmış durumda

2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...

Artan fiyatlar ve tüketici bilincinin değişmesi, tamir sektörüne can suyu oldu. Tamirciler, talebi karşılayabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yaparken, sektördeki iş yoğunluğunun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

 

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