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Haraç infazı! 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

Haraç infazı! 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2024 - 15:45

Ankara’da, spor salonu işletmecisi Fatih Oral’ın, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde, Fatih Satılmış tarafından tabancayla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı. Satılmış’ın, haraç vermediği için Oral’ı öldürdüğü belirlendi.

Haraç infazı 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi’nde, 12 Haziran’da iddiaya göre; Fatih Satılmış, haraç vermeyi kabul etmeyen Fatih Oral’ı tehdit edip, spor salonunu kurşunladı. Satılmış, daha sonra tanınmamak için başına motosiklet kaskı takıp girdiği spor salonunda 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde Fatih Oral’a ateş etti.

Haraç infazı 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

 

Oral da yanındaki tabancayla Satılmış’a karşılık verirken vurulup yere düştü. Oral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Fatih Satılmış, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

 

Haraç infazı 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

 

OLAY ANI KAMERADA

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü dosyaya girdi. Görüntüde Fatih Satılmış’ın kasklı halde içeri girip, elinde 2 tabancayla Fatih Oral’a çocuğunun yanında ateş ettiği, Oral’ın bir taraftan çocuğunu ve kendisini korumaya çalışırken, diğer taraftan da silahla karşılık vermeye çalıştığı, bu sırada vurularak yere düştüğü görüldü.

 

Haraç infazı 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi

 

‘ÖLDÜRME AMACIYLA GİTTİĞİ ORTADA’

Fatih Oral’ın ailesinin avukatı Sait Bingöl, saldırganın konuşmak için iş yerine gittiği ve kendisine karşı tarafın ateş ettiği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek, “Görüntüden de anlaşılacağı üzere saldırgan herhangi bir şekilde görüşmek için olay yerine gitmediği gibi öldürdüğü kişiyle de arasında herhangi alacak verecek durumu söz konusu değildir. Anlatılanların doğru olmadığı, dosyaya yansıdığı haliyle saldırganın öldürmek amacıyla olay yerine gittiği ortadadır. Öldürülen kişi, yanında 3 yaşında çocuğu olduğu halde saldırıya uğramıştır. Sanığın yaptığının hiçbir şekilde tasvip edilecek bir tarafı yoktur. Sanığın tahrik hükümlerinden yararlanmak için bu şekilde ifade verdiği ortadadır. Saldırganın en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haraç infazı 3 yaşındaki oğlunun yanında katledildi
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