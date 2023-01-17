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Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle…

Almanya’dan Rusya’yı kızdıracak hamle…
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17 Ocak 2023 - 11:26

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023’te de hız kesmeden devam ediyor. Donbass için kanlı mücadele sürerken Almanya’dan flaş bir Putin teklifi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev’i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar taarruza geçerken savaşın yeni merkez üssü kritik öneme sahip Soledar kasabası olmuştu.

Son olarak Putin’in ele geçirildiğini açıkladığı Soledar sonrası savaşın gidişatı merakla bekleniyor.

Zira kilit öneme sahip Soledar’ın el değiştirmesi ile Rus ordusunun yeni bir ivme kazanabileceği konuşuluyor.

Bölgedeki kanlı çatışmalar hız kesmeden devam ederken Almanya’dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

 

Almanyadan Rusyayı kızdıracak hamle... Putin resmen küplere binecek

Batılı müttefikleri Almanya’dan, Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2 tipi tankları gönderme çağrısında bulunuyor. Alman yetkililer ise bu tankların 2024’ten önce hazır olmayacağını belirtiyor… (Fotoğraf: AP) 

ALMANYA’DAN PUTİN TEKLİFİ: ÖZEL MAHKEME KURULSUN

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, uluslararası toplumun, Ukrayna’ya yönelik işgal nedeniyle, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkilileri yargılamak amacıyla özel bir mahkeme kurmasını istedi.

Annalena Baerbock, Pazartesi akşamı Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi’nde yaptığı konuşmada, “Putin, saldırganlığının sonuçsuz kalmayacağını bilmeli” dedi.

Rus liderlerin yargılanması için, Ukrayna ceza hukuku temelinde işleyen bir mahkeme kurulması konusunda Kiev yönetimi ve diğer müttefiklerle görüşmelerde bulunan Baerbock, Lahey’de Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Her iki bakan da, Rusya tarafından ‘Ukrayna’da ciddi savaş suçları işlendiğini’ söyledi.

Rossiya 1’e konuşan Rus lider Putin, Soledar sonrası birliklerin yeni kazanımlara imza atacağının altını çizdi. Gidişatın pozitif olduğunu belirten Rus lider, ‘Savaşçılarımızın, bizi daha da memnun edeceğini umuyorum’ dedi.

Alman ve Hollandalı bakanlara göre, Ukrayna’da işlenen en ciddi savaş suçlarından biri, işgal altındaki topraklardan binlerce çocuğun kaçırılarak Rus ailelere evlatlık verilmesi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra, ‘Bu çocuklar ailelerinden koparılıyor, zorla Rusya’ya götürülüyor ve beyinleri yıkanıyor. Bir an önce geri dönmeleri gerekiyor. Onlar Ukraynalılar ve Ukraynalı olarak kalacaklar’ dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da bunun Rusya tarafından işlenen uluslararası bir suç olduğunu savunarak, suçluların yargılanması gerektiğine işaret etti.

Baerbock, tarafsızlığı garanti etmek için mahkemenin Ukrayna’da bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, savcı ve yargıçların farklı ülkelerden seçilmesini önerdi.

ALMANYA’NIN TEKLİFİNE AB SICAK BAKIYOR

Alman bakanın bu önerisine hem Avrupa Birliği (AB) hem de Hollanda hükümeti sıcak bakıyor.

AB yönetimi ve Hollanda, Rus liderlerin, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden bağımsız, özel bir mahkeme tarafından yargılanmasından yana.

Bunun nedeni ise, Rusya’nın Lahey’deki mahkemeyi tanımıyor olması. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Rusya’nın veto yetkisi, uluslararası mahkeme bünyesinde bir yargı mekanizması oluşturulmasını olanaksız kılıyor.

Almanya’da bir süredir performansı ve gafları nedeniyle eleştirilen Savunma Bakanı Christine Lambrecht dün istifa etmişti. Lambrecht yaptığı açıklamada ‘Bugün başbakandan beni görevden almasını istedim’ demişti.

Baerbock’a göre, Ukrayna ve müttefik ülkeler, bu nedenle Rus saldırganlığının cezasız kalmasından endişe duyuyor.

Adaletten sorumlu AB Komiseri Didier Reynders, Ruanda soykırımına atıfta bulunarak, Ukrayna konusunda tüm zanlıların kovuşturulmasının on yıllar alacağını söylemişti.

Hollanda, geçen ay, sürecin uzamaması için, Lahey’de bir özel mahkemeye ev sahipliği yapmak istediğini açıklamıştı.

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